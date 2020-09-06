Julia Karosi - Without Dimensions

Это венгерский альбом! Это связь времен в венгерской музыкальной культуре! Это связь джаза и академической музыки на венгерской почве! И даже присутствие в этом проекте американского гитариста Бена Мондера не меняет вышесказанного: Мондер влюблен в музыку Бартока, как и его коллеги во главе с потрясающей вокалисткой Юлией Кароши.
В родном Будапеште Юлия с раннего детства слушала музыку двух крупнейших венгерских композиторов ХХ века: Белы Бартока и Золтана Кодая. Она изучала их музыку в Академии музыки имени Ференца Листа. Она исполняла музыку Бартока и Кодая в женском акапелльном ансамбле Angelica Choir. И свою репутацию в джазовой вокалистике Кароши во многом выстроила на исполнении в современных обработках музыки венгерских классиков и народной традиционной музыки. В своем предыдущем альбоме Hidden Roots (Dot Time, 2014) Юлия исполнила на языке джаза несколько венгерских народных песен. Ее новый альбом Without Dimensions – это сочетание собственной музыки и произведений Бартока и Кодая. В его записи, наряду с Беном Мондером, с которым Юлия сотрудничает с 2017 года, участвовало джазовое трио в составе Арон Талаш (фортепьяно), Адам Боготи (контрабас) и Бендегуз Варга (ударные).
Практически весь альбом мы слышим вокализы в исполнении Юлии Кароши. Пение со словами звучит только в бартоковской композиции Sorrow, да еще Юлия декламирует текст Белы Балаша – пролог к опере Бартока Bluebeard’s Castle. Мне особенно понравились три композиции из серии Бартока для фортепьяно Mikrokosmos, которые Юлия переложила для голоса, что само по себе необычайно сложная и интересная работа, и еще блестяще исполненный Romanian Folk Dances No. 3. Творчество Кодая представлено в альбоме попурри из двух пьес: Epigrams 7 и 8. Ну, и добрую половину альбома составили собственные композиции Юлии, сочиненные под влиянием все тех же великих предшественников. Это титульная пьеса, Rebirth, навеянная рождением сына, сюита Words and Beyond в трех частях и еще две композиции, также сделанные на очень высоком уровне: Insomnia и Madeleine Moment. Голос Юлии поглотил меня настолько, что я почти не заметил ни игру инструментального трио, ни гитару Мондера. Что ж, это верный признак, что свою работу они выполнили очень хорошо. А альбом, конечно, стоит послушать. Это очень оригинальная и серьезная попытка синтеза джаза и классики, которая Юлии Кароши явно удалась!
© & (p) 2020 Double Moon/Challenge Records
15 tks / 59 mins
( Júlia Karosi – voc; Ben Monder – g; Áron Tálas –p; Ádám Bögöthy –b; Bendegúz Varga – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН