Julia Karosi - Without Dimensions

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Julia Karosi - Without Dimensions

06.09.2020

Julia Karosi - Without Dimensions
Это венгерский альбом! Это связь времен в венгерской музыкальной культуре! Это связь джаза и академической музыки на венгерской почве! И даже присутствие в этом проекте американского гитариста Бена Мондера не меняет вышесказанного: Мондер влюблен в музыку Бартока, как и его коллеги во главе с потрясающей вокалисткой Юлией Кароши.

В родном Будапеште Юлия с раннего детства слушала музыку двух крупнейших венгерских композиторов ХХ века: Белы Бартока и Золтана Кодая. Она изучала их музыку в Академии музыки имени Ференца Листа. Она исполняла музыку Бартока и Кодая в женском акапелльном ансамбле Angelica Choir. И свою репутацию в джазовой вокалистике Кароши во многом выстроила на исполнении в современных обработках музыки венгерских классиков и народной традиционной музыки. В своем предыдущем альбоме Hidden Roots (Dot Time, 2014) Юлия исполнила на языке джаза несколько венгерских народных песен. Ее новый альбом Without Dimensions – это сочетание собственной музыки и произведений Бартока и Кодая. В его записи, наряду с Беном Мондером, с которым Юлия сотрудничает с 2017 года, участвовало джазовое трио в составе Арон Талаш (фортепьяно), Адам Боготи (контрабас) и Бендегуз Варга (ударные).

Практически весь альбом мы слышим вокализы в исполнении Юлии Кароши. Пение со словами звучит только в бартоковской композиции Sorrow, да еще Юлия декламирует текст Белы Балаша – пролог к опере Бартока Bluebeard’s Castle. Мне особенно понравились три композиции из серии Бартока для фортепьяно Mikrokosmos, которые Юлия переложила для голоса, что само по себе необычайно сложная и интересная работа, и еще блестяще исполненный Romanian Folk Dances No. 3. Творчество Кодая представлено в альбоме попурри из двух пьес: Epigrams 7 и 8. Ну, и добрую половину альбома составили собственные композиции Юлии, сочиненные под влиянием все тех же великих предшественников. Это титульная пьеса, Rebirth, навеянная рождением сына, сюита Words and Beyond в трех частях и еще две композиции, также сделанные на очень высоком уровне: Insomnia и Madeleine Moment. Голос Юлии поглотил меня настолько, что я почти не заметил ни игру инструментального трио, ни гитару Мондера. Что ж, это верный признак, что свою работу они выполнили очень хорошо. А альбом, конечно, стоит послушать. Это очень оригинальная и серьезная попытка синтеза джаза и классики, которая Юлии Кароши явно удалась!

© & (p) 2020 Double Moon/Challenge Records

15 tks / 59 mins

( Júlia Karosi – voc; Ben Monder – g; Áron Tálas –p; Ádám Bögöthy –b; Bendegúz Varga – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венгрия, США
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Deep Energy Orchestra - The Return

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Индия, США
  • музыкальный стиль: индийская музыка, фламенко, фьюжн, этно-джаз
Один только взгляд на список участников этого проекта уже говорит о его масштабности. И это при том, что я еще не стал приводить состав камерного оркестра из Сиэттла под управлением Джоффри Ларсена, участвовавшего в записи одного из ...
подробнее
21.02.2020

Doctor Kanuska Group - Mutende Mizimu. Vimbuza from Mzimba North

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Малави
  • музыкальный стиль: африканская музыка
Польский лейбл 1000 Hz Records одновременно выпускает два своих новых малавийских диска. С проектом Wild/Life мы уже знакомили наших читателей, теперь черед второго альбома от Doctor Kanuska Group. И хотя это очень разные альбомы, в их ...
подробнее
30.06.2020

Donauwellenreiter - Delta

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австрия, Италия
  • музыкальный стиль: кроссовер
15 апреля в самом известном джазовом клубе Вены Porgy & Bess должна была состояться презентация нового, четвертого альбома австро-итальянского ансамбля Donauwellenreiter (что-то типа «Дунайские серферы») под названием Delta. Пандемия ...
подробнее
10.04.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com