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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Kenny Washington - What’s The Hurry

20.08.2020

Kenny Washington - What’s The Hurry
«Я люблю этого человека! Он – непревзойденный профессионал с безупречной интонацией. Он – настоящий импровизатор, придающий глубину всему, что он делает. Мы все любим Кенни. Если вы любите музыку, вы должны полюбить Кенни!» Лестные слова, а особенно из уст такого знаменитого джазмена, как Уинтон Марсалис. Так отзывается Уинтон о своем земляке, родившемся, как и он, в Новом Орлеане певце Кенни Вашингтоне. А ведь, если не считать пение госпел в церковном хоре в детстве, Кенни начинал, как саксофонист. Интерес к джазу проснулся у него в страших классах школы, когда он увидел выступление известного кларнетиста Элвина Батиста с двумя очень талантливыми юными музыкантами, братьями Брэнфордом и Уинтоном Марсалисами. В институтские годы и, в последующем, на службе в армии, Кенни играл на саксофоне и пел в самых разных стилистиках. Девять лет он выступал с бэндами ВМС США, объездил с ними множество стран, а демобилизовавшись, поселился в Сан-Франциско.

А дальше… Дальше Кенни Вашингтон стал очень востребованным вокалистом и на Западном, и на Восточном побережье. Он пел в спектаклях многих вне-бродвейских театров, участвовал в записи трех альбомов с тенор-саксофонистом Майклом О’Нейлом, в 2013 году исполнил главную партию в оратории Blood on the Fields с Jazz at Lincoln Center Orchestra во главе с Уинтоном Марсалисом, а позже пел с этим же бэндом в программах в честь столетия Фрэнка Синатры и Эллы Фитцджеральд. И вот настало время дебюта с первым персональным альбомом What’s The Hurry, для записи которого Кенни пригласил ведуших музыкантов из Фриско.

Программу альбома составили известные стандарты, давшие возможность Кенни проявить все грани его таланта. Тут и замечательный медленный блюз I Ain’t Got Nothin’ But the Blues, и свинговая версия The Best is Yet to Come, и виртуозный скэт-вокал в Sweet Georgia Brown. И везде – мягкий, глубокий и гибкий голос, отличное интонирование и прекрасное понимание сюжета каждой песни. Не удивительно, что имя Кенни Вашингтона уже появлялось в опросах критиков DownBeat в категории «мужской джазовый вокал». Предположу, что What’s The Hurry станет толчком к новым успехам Кенни – и у критиков, и у слушателей.

© & (p) 2020 Lower 9th Records

11 tks / 46 mins

(Kenny Washington – voc; Josh Nelson – p; Gary Brown – ac.b. Lorca Hart – dr; Victor Goines – ts, cl (tks 3,10); Jeff Massanari – g (tks 2,4,11); Mike Olmos – tp (tk 5); Peter Michael Escovedo – bongos (tk 7); Dan Feiszli – ac.b (tk 9); Jeff Cressman – tb; Aimi Molinelli-Hart – perc (tk 10);)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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