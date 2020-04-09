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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Ananda Grows - In Hülle und Fülle



Ananda Grows - In Hülle und Fülle
Кустодиевских статей дама украшает обложку альбома In Hülle und Fülle. Но прибыла она к нам не с берегов Волги, а с совсем другого конца Европы, с берегов Мозеля, который протекает и через Великое герцогство Люксембург. Музыканты из этой страны не часто появляются на наших страницах. Тем интереснее познакомиться с совершенно неизвестным мне ранее продюсером и музыкантом Ником Заубером.

Ananda Grows – это название проекта, в рамках которого Ник представляет свои работы, и, насколько я могу судить по страничке музыканта в bandcamp, In Hülle und Fülle – второй альбом Ananda Grows. Практически все здесь – плоды труда и творческой фантазии Ника: он сочинил музыку, он же основной ее исполнитель. Лишь в одном треке (My Way) мы слышим рэп от исполнительницы Никул, да еще в нескольких треках Заубер подкрашивает свою электронную музыку акустическим звучанием саксофонов.

Да, Заубер пишет и исполняет электронную музыку. Но и она бывает очень разной – от экспериментального авангарда до техно для танцклубов. В варианте In Hülle und Fülle стилистику музыки Заубера определить сложновато. В отдельных вещах (особенно тех самых, с саксофоном) она ближе к джазу типа smooth, в других – к электронному эмбиенту, стартовая Greetings from Inner Space выдает интерес музыканта к раннему Pink Floyd, а пара треков мне показалась кокетничанием автора с поп-музыкой. Так что, правильнее, на мой взгляд, будет отнести Ananda Grows к crossover music, где пересекаются самые разные тенденции. Сознательный ли это выбор Ника, или он просто еще в поиске именно своего музыкального языка, - сказать трудно: это первое знакомство. Во всяком случае, Заубер далек от авангардных изысков и остается в рамках easy listening. Наколько уютно музыканту в этой нише, покажет будущее.



© & (p) 2020 De Läbbel

8 tks / 28 mins

(Nick Sauber – comp, electronics, voice; Nicool – mic (tk 6); Paul Andrew – as (tks 2,4,8); Jakob Jung – ts (tk 4);)

Линк предоставил David Galassi

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Люксембург
музыкальный стиль
кроссовер, смус джаз, эмбиент

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