Ananda Grows - In Hülle und Fülle

Кустодиевских статей дама украшает обложку альбома In Hülle und Fülle. Но прибыла она к нам не с берегов Волги, а с совсем другого конца Европы, с берегов Мозеля, который протекает и через Великое герцогство Люксембург. Музыканты из этой страны не часто появляются на наших страницах. Тем интереснее познакомиться с совершенно неизвестным мне ранее продюсером и музыкантом Ником Заубером.
Ananda Grows – это название проекта, в рамках которого Ник представляет свои работы, и, насколько я могу судить по страничке музыканта в bandcamp, In Hülle und Fülle – второй альбом Ananda Grows. Практически все здесь – плоды труда и творческой фантазии Ника: он сочинил музыку, он же основной ее исполнитель. Лишь в одном треке (My Way) мы слышим рэп от исполнительницы Никул, да еще в нескольких треках Заубер подкрашивает свою электронную музыку акустическим звучанием саксофонов.
Да, Заубер пишет и исполняет электронную музыку. Но и она бывает очень разной – от экспериментального авангарда до техно для танцклубов. В варианте In Hülle und Fülle стилистику музыки Заубера определить сложновато. В отдельных вещах (особенно тех самых, с саксофоном) она ближе к джазу типа smooth, в других – к электронному эмбиенту, стартовая Greetings from Inner Space выдает интерес музыканта к раннему Pink Floyd, а пара треков мне показалась кокетничанием автора с поп-музыкой. Так что, правильнее, на мой взгляд, будет отнести Ananda Grows к crossover music, где пересекаются самые разные тенденции. Сознательный ли это выбор Ника, или он просто еще в поиске именно своего музыкального языка, - сказать трудно: это первое знакомство. Во всяком случае, Заубер далек от авангардных изысков и остается в рамках easy listening. Наколько уютно музыканту в этой нише, покажет будущее.
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