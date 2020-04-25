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Sissy Castrogiovanni - Terra
25.04.2020
Сисси Кастроджованни – профессор по классу вокала в Berklee College of Music в Бостоне. Она хорошо устроена в Штатах, выступала с МакФеррином, ДеДжонетом, Патрис Рушен, гастролировала во многих странах мира, имеет ряд престижных наград, а в 2013 году выпустила свой первый альбом. Но Сисси прежде всего остается итальянкой, и не просто итальянкой, а сицилийкой. Родные корни очень много значат для нее. Даже поет она не по-английски или итальянски, а именно на сицилийском диалекте итальянского языка, - в том числе на своем втором альбоме Terra, для которого она не только написала все десять песен, но и продюсировала проект в целом.
Корни повлияли и на характер музыки Сисси. Ведь что такое Сицилия? Исторический перекресток, через который проходили пути римлян и карфагенян, арабов и норманнов, турок и греков. Культура Сицилии, в том числе и музыка, впитала все эти влияния. Возможно, поэтому в музыке Terra столько африканского (композиции Magia, Ama), а в ансамбле, который собрала Сисси для записи альбома вместе с традиционными для джаза инструментами, вместе со струнным квинтетом и хором, звучат и традиционные сицилийские марранцано (варган), кьярамелла (деревянный духовой) и каркасный барабан. Очень близкий фольклорным традициям, яркий, как радуга и пестрый, как ярмарочная круговерть, - таков саунд Terra. А над ним и в нем царит сильный, выразительный и эмоциональный голос самой Сисси Кастроджованни.
Это о музыке, но в Terra огромное значение имеют и тексты. Подчеркивая этот факт, Сисси поместила в буклет тексты всех десяти песен на двух языках. А главный message своей новой работы она прекрасно поясняет так: «Этот альбом о удивительной силе Земли, которая также живет в нас. Terra - это доверие этой силе, магии жизни и тысячелетней мудрости Земли.Наконец, речь идет о почитании и заботе об этой Матери, которая дала жизнь нам и тем, кого мы любим.» Открывает программу композиция, заставляюшая вспомнить Толкина – Gandalf (Wayfaring Stranger). Для нее Сисси аранжировала мелодию американской народной песни, дополнив ее своей лирикой на сицилийском, чествующем защитника и покровителя всего живого. А затем следуют другие песни о любви, о жизни, о наших внутренних силах, а венчает всю программу титульная композиция о Матери-Земле. Альбом одновременно концептуальный, этноджазовый и экологический – на любой вкус!
© & (p) 2020
10 tks / 64 mins
(Sissy Castrogiovanni – voice, comp; Tim Ray – p; Lihi Haruvi – ss; Jesse Williams – b, el.b; Jamey Haddad – perc; Jorge Perez-Albela – dr, cfjon, djembe; wih Puccio Castrogiovanni – marranzano, Sicilian Ciaramella pipes, voice; Claudio Ragazzi – g; Fabio Pirozzolo – Sicilian frame dr; Markus Santos – perc; Layth Al-Rubaye, Shaw Pong Liu – vi; Eve Boltax – viola, Catherine Bent, Eugene Friesen – cello; Paola Munda, Anna Signorini, Agney Mulay, Carlotta Amato, Micaela Cattani, Manfredi Caputo, Claire McFarland, Eleonora Rancati – background voc;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль,
Италия,
Перу,
США
музыкальный стиль
этно-джаз
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