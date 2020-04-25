Sissy Castrogiovanni - Terra

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Sissy Castrogiovanni - Terra

25.04.2020

Sissy Castrogiovanni - Terra
Сисси Кастроджованни – профессор по классу вокала в Berklee College of Music в Бостоне. Она хорошо устроена в Штатах, выступала с МакФеррином, ДеДжонетом, Патрис Рушен, гастролировала во многих странах мира, имеет ряд престижных наград, а в 2013 году выпустила свой первый альбом. Но Сисси прежде всего остается итальянкой, и не просто итальянкой, а сицилийкой. Родные корни очень много значат для нее. Даже поет она не по-английски или итальянски, а именно на сицилийском диалекте итальянского языка, - в том числе на своем втором альбоме Terra, для которого она не только написала все десять песен, но и продюсировала проект в целом.

Корни повлияли и на характер музыки Сисси. Ведь что такое Сицилия? Исторический перекресток, через который проходили пути римлян и карфагенян, арабов и норманнов, турок и греков. Культура Сицилии, в том числе и музыка, впитала все эти влияния. Возможно, поэтому в музыке Terra столько африканского (композиции Magia, Ama), а в ансамбле, который собрала Сисси для записи альбома вместе с традиционными для джаза инструментами, вместе со струнным квинтетом и хором, звучат и традиционные сицилийские марранцано (варган), кьярамелла (деревянный духовой) и каркасный барабан. Очень близкий фольклорным традициям, яркий, как радуга и пестрый, как ярмарочная круговерть, - таков саунд Terra. А над ним и в нем царит сильный, выразительный и эмоциональный голос самой Сисси Кастроджованни.

Это о музыке, но в Terra огромное значение имеют и тексты. Подчеркивая этот факт, Сисси поместила в буклет тексты всех десяти песен на двух языках. А главный message своей новой работы она прекрасно поясняет так: «Этот альбом о удивительной силе Земли, которая также живет в нас. Terra - это доверие этой силе, магии жизни и тысячелетней мудрости Земли.Наконец, речь идет о почитании и заботе об этой Матери, которая дала жизнь нам и тем, кого мы любим.» Открывает программу композиция, заставляюшая вспомнить Толкина – Gandalf (Wayfaring Stranger). Для нее Сисси аранжировала мелодию американской народной песни, дополнив ее своей лирикой на сицилийском, чествующем защитника и покровителя всего живого. А затем следуют другие песни о любви, о жизни, о наших внутренних силах, а венчает всю программу титульная композиция о Матери-Земле. Альбом одновременно концептуальный, этноджазовый и экологический – на любой вкус!

© & (p) 2020

10 tks / 64 mins

(Sissy Castrogiovanni – voice, comp; Tim Ray – p; Lihi Haruvi – ss; Jesse Williams – b, el.b; Jamey Haddad – perc; Jorge Perez-Albela – dr, cfjon, djembe; wih Puccio Castrogiovanni – marranzano, Sicilian Ciaramella pipes, voice; Claudio Ragazzi – g; Fabio Pirozzolo – Sicilian frame dr; Markus Santos – perc; Layth Al-Rubaye, Shaw Pong Liu – vi; Eve Boltax – viola, Catherine Bent, Eugene Friesen – cello; Paola Munda, Anna Signorini, Agney Mulay, Carlotta Amato, Micaela Cattani, Manfredi Caputo, Claire McFarland, Eleonora Rancati – background voc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Италия, Перу, США
музыкальный стиль
этно-джаз

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Expansions: The Dave Liebman Group - Earth

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард, мэйнстрим
Энергия и креативность, которую проявляет на восьмом десятке обладатель высшей американской награды для джазмена NEA Jazz Master (с 2011 года) Дэйв Либмэн просто феноменальны. Он много концертирует, с удовольствием часто записывается в ...
подробнее
25.04.2020

Ferenc Nemeth - Freedom

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, этно-джаз
Если человек держит в руках барабанные палочки, то он, скорее всего, ударник. Если его зовут Ференц Немет, то он, скорее всего, венгр. И вот только с фоном на фотографии, помещенной на обложку альбома, заковыка: там не Дунай со зданием ...
подробнее
25.04.2020

Franck Colon - Latin Lounge

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Пуэрто-Рико, Россия, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
68-летний американский перкуссионист пуэрториканского происхождения Фрэнк Колон – настоящий «зубр» в плане накопленного опыта работы на сцене. Он работал с Manhattan Transfer, Уэйном Шортером, Мишелем Петруччиани, Чучо ...
подробнее
25.04.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com