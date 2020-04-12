Songs of Tales - Life Is A Gong Show

Я не знаю, будет ли продолжение у этого канадского проекта, но, судя по дебютному альбому, очень хочется, чтобы оно было. Дело в том, что для его записи в легендарной ванкуверской студии Afterlife сошлись четверо уже весьма опытных, зрелых и увенчанных не одной наградой джазовых музыканта из разных уголков этой большой страны. Родившийся в Чехии саксофонист Петр Канчура живет в Оттаве и является арт-директором здешнего джазового фестиваля. Ранее он много лет жил и работал в Штатах, записывался и выступал, среди прочих, с Данило Пересом, Чиком Кориа, Джейми Каллумом и многими другими. Помимо саксофона он еще виртуозно играет на мандолине. В Оттаве родился и скрипач Джесси Зубот, но сейчас он живет на острове Ванкувер. Джесси близки идеи нового джаза, поэтому среди его партнеров мы видим такие имена, как Ивен Паркер, Матс Густафссон, Джерри Хемингуэй. Играет он также арт-рок, фолк, имеет на своем счету премию Джуно (канадский аналог Грэмми) и в течение ряда лет сотрудничает с иннуитской певицей Таней Тагак, работающей в технике горлового пения. Вместе с ним Тане ассистирует и еще один участник квартета – ударник Жан Мартин из Торонто, также поклонник авангардных направлений в джазе и участник многих международных проектов. Наконец, четвертый участник группы, гитарист и басист Гордон Грдина живет непосредственно в Ванкувере, где и записывался альбом. Он, помимо прочего, играет еще и арабскую музыку.
Свой проект они назвали Songs of Tales, подразумевая, что их инструментальная музыка может стимулировать слушателей сочинять истории, подходящие к той или иной композиции. Таковых в альбоме одиннадцать, из которых Канчура сочинил пять и еще одну совместно с Зуботом, Грдина – четыре, а единственным кавером в альбоме стала композиция Чарли Мингуса Moanin’. Квартет использовал обширный инструментальный арсенал: Зубот помимо своего основного «оружия» - скрипки, играет также на басу, синтезаторах и конгас, Канчура – на саксофонах и клавишных, Мартин кроме ударных играет еще и на вибрафоне, а Грдина помимо гитары – на басу и арабской лютне уд.
Музыка Songs of Tales захватывает уже с первого трека Traure, где царит тяжелый медитативный ритм, под который басовые линии переплетаются с саксофонными партиями в теме, где слышны некие квазивосточные интонации. Следующая композиция Burning Bright начинается, как танцевальная мелодия в духе фьюжн, непостижимым образом мутирующая к чему-то фри-джазовому. Cinema, сообразно своему названию, вполне подошла бы в качестве саундтрека к какой-нибудь остросюжетной ленте, а Jojis опять уносит воображение слушателя куда-то на Восток. Креативность музыкантов, их творческая фантазия делает эти постмодернистские саунд-коллажи Songs of Tales совершенно непредсказуемыми, и у меня уже не хватило сил удивляться неожиданно лиричной линии скрипки Зубота в финальной композиции Mary Go Round. Прекрасная работа, которая наверняка должна понравиться любителям необычной музыки, о которой слушателей предупреждает и обложка альбома, где «все стало с ног на голову».
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