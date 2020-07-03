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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Soft Machine - Live at The Baked Potato

03.07.2020

Soft Machine - Live at The Baked Potato
Сердце какого любителя прог-рока не забьется учащенно при виде диска с этим названием на обложке: Soft Machine? Эта британская группа – одна из самых великих в истории рок-музыки и раннего фьюжн. Основатели кентерберийского прог-рока породили целую школу последователей. И обложка, на которую вы смотрите, читая этот текст – не переиздание, не историческая запись, а совершенно новый альбом Soft Machine. Состав ансамбля менялся многократно, Soft Machine исчезала и возрождалась под другими названиями. Но только в год пятидесятилетия со дня основания легендарного коллектива возникла команда, с полным правом назвавшаяся этим именем. Из квартета ее участников трое играли в Soft Machine ранее – это гитарист Джон Этеридж, басист Рой Баббингтон и ударник Джон Маршалл, и лишь талантливейший английский саксофонист Тео Тревис стал новым участником Soft Machine.

Этим составом музыканты записали в 2018 году альбом Hidden Details, изданный нью-йоркским лейблом старинного поклонника этой группы Леонардо Павковича (его обзор можно найти на сайте) и совершили большой концертный тур в честь пятидесятилетия ансамбля. В рамках этого тура 1 февраля 2019 года Soft Machine выступили в известном клубе Baked Potato в Лос-Анджелесе и именно сегодня, 3 июля 2020 года, запись этого концерта увидела свет в виде CD-альбома и в сетевом варианте. Как и в случае с Hidden Details, эксклюзивный вариант этого концерта появится в виде LP c тиражом всего лишь двести экземпляров на голландском лейбле Tonefloat. Ну, а пока, благодаря любезности давнего друга нашего сайта Леонардо Павковича, можно посмаковать CD-вариант концерта.

Час звучания, двенадцать треков. В рамках концерта Soft Machine сыграли ряд старых хитов семидесятых лет, сегодня ставших неоспоримой классикой: Out-Bloody-Rageous и The Man Who Waved At Trains Майка Рэтлиджа, Hazard Profile и The Tale Of Taliesin Карла Дженкинса, а также Kings And Queens Хью Хоппера. Пощекотав ностальгические струнки своих поклонников, наряду с этими вещами, естественно музыканты исполнили и композиции свежие, вошедшие в их новый студийный альбом Hidden Details – три пьесы Трэвиса, одну – Этериджа, да еще ударник Маршалл устроил себе бенефис композицией Sideburn. Как мне кажется, именно Трэвис, умница и мастер на все руки ( он играет помимо саксофона, на флейте и клавишных) внес необходимую свежую струю в саунд Soft Machine. Впрочем, гитарная партия Этериджа в Broken Hill, и великолепный драйв, продемонстрированный всей группой в обоих вещах Дженкинса, но особенно в Hazard Profile, тоже дорогого стоят. Не буду навязывать читателю этих строк свои вкусы, но то, что этот альбом вы просто обязаны послушать – неоспоримо.

© & (p) 2020 MoonJune Records

12 tks / 59 mins

(John Etheridge – g; Theo Travis – sax, fl, Fender Rhodes, el.p; Roy Babbington – b; John Marshall – dr;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн

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