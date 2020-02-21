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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Deep Energy Orchestra - The Return

21.02.2020

Deep Energy Orchestra - The Return
Один только взгляд на список участников этого проекта уже говорит о его масштабности. И это при том, что я еще не стал приводить состав камерного оркестра из Сиэттла под управлением Джоффри Ларсена, участвовавшего в записи одного из треков. Понятно, что в разных треках играли разные музыканты, но все равно состав впечатляет. Кого тут только нет! Большая группа индийских музыкантов, преимущественно перкуссионистов, классическая струнная группа, басисты и ударники, одинаково привычные и в джазе, и в роке, известнейший гитарист Трей Ганн, бывший участник King Crimson и владелец лейбла 7d Media, выпустившего этот альбом. Но первое лицо проекта все-таки не он. Это басист Джейсон Эверетт, известный также под ником Мистер И. Он – вдохновитель и создатель проекта Deep Energy Orchestra, для которого The Return – уже второй альбом.

Эверетт в шестнадцатилетнем возрасте стал студентом Университета Северной Аризоны по классу фагота, и с тех пор его жизнь всегда была связана с музыкой. Преимущественно это была музыка джазовая или этническая: авангард, фьюжн, фламенко, индийская музыка – все что угодно, но только не мэйнстрим. В союзе с оркестром Ларсена Эверетт подготовил программу «От Испании до Индии», в которую вошли его собственные сочинения наряду с произведениями Рави Шанкара, Анушки Шанкар и Пако де Люсии. Один из номеров этой программы вошел и в альбом The Return.

А самым масштабным сочинением в этом проекте стало его семнадцатиминутное сочинение в четырех частях Moksha: The Elimination of All Duality – философское по замыслу автора и глубоко связанное с классической индийской музыкой по содержанию. И другие треки альбома носят заметный след индийских влияний, а композиция Пако де Люсии Zyryab – музыки фламенко. Вообще, направленность творчества Deep Energy Orchestra заставляет вспоминать славные времена расцвета музыки фьюжн, особенно творчество Джона МакЛафлина, также на определенном периоде проникнутое индийскими мотивами. В общем-то, связь тут генетическая. Скажем, гитарист Фарид Хак, единственный человек кроме самого Эверетта, игравший во всех треках, ранее работал с Билли Кобэмом и с Джо Завинулом, а индийский перкуссионист Сельваганеш играл в Shakti МакЛафлина. Так что, поклонники классической музыки фьюжн наверняка получат немалое удовольствие от альбома, созданного людьми, для которых именно она стала столбовой дорогой творческого развития. Кстати, The Return поступает в продажу именно сегодня, 21 февраля 2020 года.

© & (p) 2020 7d Media

8 tks / 50 mins

(Jason Everett aka Mister E – 7-string fretless b, 6-string ac.b; Fareed Haque – guistar, g; V.Selvaganesh – kanjira, konnokol, custom drum kit; Suhail Yusuf Khan – sarangi; Vishal Nagar, Chaz Hastings, Anil Prasad – tabla; Eric "Doc" Smith – zendrum; Steve Sklar – throat singing; Trey Gunn – Warr touch g; Radhika Iyer – el.vi; Rachel Nesvig, Karin Choo, Gaye Detzer – vi; Aleida Gerhels – viola; Phil Hirschi, Anni Roberts – cello; George Heldorn – b; Wesley Peterson, Don Gunn – dr; Ken Jacobsen – g; Ujwal Nagar – voc; Neyveli Radhakrishna – double-neck vi; with The Seattle Metropolitan Chamber Orchestra;)

Линк предоставлен 7d Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Индия, США
музыкальный стиль
индийская музыка, фламенко, фьюжн, этно-джаз

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