Benjamin Koppel - The Art of the Quartet

65-летний англичанин Бенн Клэтворси заявил о себе на британской музыкальной сцене в Лондоне в 70-е годы. В 1980 году он переехал в Лос-Анджелес, чтобы изучать искусство игры на саксофонах, кларнетах и флейтах у Фила Собеля, да так и ...