Benjamin Koppel - The Art of the Quartet

Сын и внук композиторов, даже имя свое получивший в честь Бена Уэбстера, датчанин Бенджамин Коппель не мог не стать музыкантом. Начинал он с ударных, но с 13 лет играет на саксофоне. Как рассказывает сам Коппель, список его любимых саксофонистов менялся с годами: сначала Ходжес, Бенни Картер и Эрл Бостик, потом Паркер, Роллинс, Коулмен Хокинс и тот самый Уэбстер, и, наконец, Трейн и Кеннонболл. Собственный квартет Копепель организовал и записал свой первый альбом, когда ему было 18 (в 1993 году). Сегодня это один из самых ярких датских джазменов своего поколения: участник более 50 записей, партнер Джима Холла, Фила Вудса, Джо Ловано, основатель собственного лейбла Cowbell Music (с 2000 года), организатор джазовых фестивалей Summer Jazz и Winter Jazz в Копенгагене, радиоведущий и, наконец, обладатель множества почетных наград.
Среди звезд, с которыми работал Коппель ранее, были и два участника этой записи. С пианистом Кенни Вернером они знакомы с 2007 года, записывались вместе (например, дуэт 2009 года Walden, посвященный Генри Торо) в десятках альбомов. Басист Скотт Колли, работавший с Кармен МакРей, Хэнкоком и в супер-группе Hudson (Скофилд-Медески-Колли-ДеДжонетт), в 2012 году объединился с Коппелем и Брайаном Блэйдом в Koppel-Colley-Blade Collective. Вернер пригласил знаменитого ударника Джека ДеДжонетта присоединиться к проекту The Art of the Quartet, что Джек, прослушав ряд записей, с удовольствием сделал. Так трое виднейших мастеров американского джаза и их датский коллега пришли к записи большого двойного альбома, изданного швейцарским лейблом Unit Records.
Для меня этот двойной альбом стал одной из лучших новинок этого года. Думаю, он восхитит и многих любителей джаза в разных странах. Но – я бы советовал не «переедать». Альбом большой, и если вы будете слушать по одному треку в день, почти две недели настоящего праздника джаза вам обеспечены. Здесь интересно все, я лишь попробую поделиться впечатлениями о пьесах, котороые произвели самое сильное впечатление на меня. Во-первых, это две коллективные импровизации (по одной на диск) Free I и Free II, особенно вторая, на семнадцать с половиной минут, где четверо музыкантов без всякой предварительной договоренности, непосредственно в студии взаимодействуют на высочайшем уровне. Затем упомяну композицию ДеДжонетта середины 80-х Ahmad the Terrible, буквально источающую мощный энергетический заряд. Не могу пройти мимо пьесы Вернера Follow, где ДеДжонетт устроил сольный фейерверк на несколько минут. Интересна история композиции Коппеля Bells of Beliefs, ознакомивщись с которой ДеДжонетт специально принес для записи свой специальный комплект колокольчиков. Наконец, все четверо дали настоящий мастер-класс по исполнению стандартов в If I Should Lose You. Впрочем, все четверо не менее хороши в каждой пьесе альбома. Это настоящее Искусство Квартета.
© & (p) 2020 Unit Records
2 CD
12 tks / 127 mins
(Benjamin Koppel – as; Kenny Werner – p; Scott Colley – b; Jack DeJohnette – dr;)
Линк предоставлен hubtone PR
Леонид АУСКЕРН