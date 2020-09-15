Benjamin Koppel - The Art of the Quartet

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Benjamin Koppel - The Art of the Quartet

15.09.2020

Benjamin Koppel - The Art of the Quartet
Сын и внук композиторов, даже имя свое получивший в честь Бена Уэбстера, датчанин Бенджамин Коппель не мог не стать музыкантом. Начинал он с ударных, но с 13 лет играет на саксофоне. Как рассказывает сам Коппель, список его любимых саксофонистов менялся с годами: сначала Ходжес, Бенни Картер и Эрл Бостик, потом Паркер, Роллинс, Коулмен Хокинс и тот самый Уэбстер, и, наконец, Трейн и Кеннонболл. Собственный квартет Копепель организовал и записал свой первый альбом, когда ему было 18 (в 1993 году). Сегодня это один из самых ярких датских джазменов своего поколения: участник более 50 записей, партнер Джима Холла, Фила Вудса, Джо Ловано, основатель собственного лейбла Cowbell Music (с 2000 года), организатор джазовых фестивалей Summer Jazz и Winter Jazz в Копенгагене, радиоведущий и, наконец, обладатель множества почетных наград.

Среди звезд, с которыми работал Коппель ранее, были и два участника этой записи. С пианистом Кенни Вернером они знакомы с 2007 года, записывались вместе (например, дуэт 2009 года Walden, посвященный Генри Торо) в десятках альбомов. Басист Скотт Колли, работавший с Кармен МакРей, Хэнкоком и в супер-группе Hudson (Скофилд-Медески-Колли-ДеДжонетт), в 2012 году объединился с Коппелем и Брайаном Блэйдом в Koppel-Colley-Blade Collective. Вернер пригласил знаменитого ударника Джека ДеДжонетта присоединиться к проекту The Art of the Quartet, что Джек, прослушав ряд записей, с удовольствием сделал. Так трое виднейших мастеров американского джаза и их датский коллега пришли к записи большого двойного альбома, изданного швейцарским лейблом Unit Records.

Для меня этот двойной альбом стал одной из лучших новинок этого года. Думаю, он восхитит и многих любителей джаза в разных странах. Но – я бы советовал не «переедать». Альбом большой, и если вы будете слушать по одному треку в день, почти две недели настоящего праздника джаза вам обеспечены. Здесь интересно все, я лишь попробую поделиться впечатлениями о пьесах, котороые произвели самое сильное впечатление на меня. Во-первых, это две коллективные импровизации (по одной на диск) Free I и Free II, особенно вторая, на семнадцать с половиной минут, где четверо музыкантов без всякой предварительной договоренности, непосредственно в студии взаимодействуют на высочайшем уровне. Затем упомяну композицию ДеДжонетта середины 80-х Ahmad the Terrible, буквально источающую мощный энергетический заряд. Не могу пройти мимо пьесы Вернера Follow, где ДеДжонетт устроил сольный фейерверк на несколько минут. Интересна история композиции Коппеля Bells of Beliefs, ознакомивщись с которой ДеДжонетт специально принес для записи свой специальный комплект колокольчиков. Наконец, все четверо дали настоящий мастер-класс по исполнению стандартов в If I Should Lose You. Впрочем, все четверо не менее хороши в каждой пьесе альбома. Это настоящее Искусство Квартета.

© & (p) 2020 Unit Records

2 CD

12 tks / 127 mins

(Benjamin Koppel – as; Kenny Werner – p; Scott Colley – b; Jack DeJohnette – dr;)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Дания, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Ben Zucker - Fifth Season

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
Не часто в джазе свободной формы в качестве основного солирующего инструмента выступает вибрафон. Альбом Fifth Season – как раз такой неординарный случай. Его записал на «лейбле музыкантов» Amalgam Records уроженец Пенсильвании и житель ...
подробнее
27.08.2020

Benn Clatworthy System 6 - Bennie’s Lament

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
65-летний англичанин Бенн Клэтворси заявил о себе на британской музыкальной сцене в Лондоне в 70-е годы. В 1980 году он переехал в Лос-Анджелес, чтобы изучать искусство игры на саксофонах, кларнетах и флейтах у Фила Собеля, да так и ...
подробнее
23.08.2020

Benny Rubin Jr. - Know Say Or See

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: хард-боп
Бенни Рубин-младший – музыкант - саксофонист из поколения «молодых львов», активно завоевывающих в последние годы место под джазовым солнцем. Родился он в городе Флинт, Мичиган, там же начал заниматься музыкой, но когда успехи и талант ...
подробнее
29.07.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com