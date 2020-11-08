Dave Young Quartet - Ides of March

Рассказывая об альбоме квинтета Дэйва Янга One Way Up (2016) на страницах нашего сайта, я упоминал слова ветерана канадского джаза, что это его последний альбом. Жизнь рассудила иначе. В 2019 году в формате трио Янг записал Trouble in Mind, получивший номинацию на Джюно (канадский вариант Грэмми). А в самом начале 2020 года Янг, уже в формате квартета, записал новую работу, назвав ее по одной из своих композиций Ides of March («Мартовские иды»). Название оказалось пророческим.
Тут мне придется прерваться для небольшой исторической справки: не уверен, что все наши читатели понимают смысл этого выражения. В календаре древних римлян идами назывался день в середине каждого месяца. По Плутарху, предсказатель предрек Цезарю смерть в этот день. В мартовские иды, спеша в Сенат, Цезарь встретил этого человека и весело попенял ему: «Видишь, мартовские иды уже наступили». «Да, но еще не прошли» - ответил предсказатель. В этот день в Сенате Цезарь был убит заговорщиками…
Вскоре после записи Ides of March весь мир, в том числе и Канаду, охватила пандемия COVID-19, сделавшая, среди прочего, невозможными концертные выступления музыкантов. А альбом, который появится на прилавках 20 ноября, можно слушать и сегодня. Восьмидесятилетний Янг (он родился в 1940 году), кавалер Ордена Канады и самый, наверное, уважаемый человек в современном канадском джазе, сделал очередной крепкий хардбоповый альбом, в котором все на своем месте и трудно выискать какие-то недостатки. Вместе со своими старыми партнерами, трубачом Кевином Таркоттом, гитаристом Регом Швайгером и ударником Терри Кларком, он предложил нам программу из девяти треков. Особый акцент в ней сделан на интерпретацию музыки Херби Хэнкока: сразу три пьесы, включая известнейший Dolphin Dance. Включены в программу и две композиции самого Янга – титульная и Forty Five Degrees. Самой же красивой пьесой альбома я назвал бы My Man’s Gone Now Гершвина – но это уже дело вкуса. Отличные соло, включая и игру самого мэтра, классный свинг, предельно точное взаимопонимание музыкантов в импровизациях – для любителей «джаза старой школы» Ides of March станет настоящим подарком. А сам Янг с оптимизмом смотрит в будущее: «Мы надеемся, что однажды, уже скоро, мы сможем вернуться и исполнить эту музыку «живьем» для джазовой аудитории!»
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9 tks / 52 mins
(Kevin Turcotte – tp; Reg Schwager – g; Dave Young – b; Terry Clarke – dr;)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН