William Chernoff - Aim to Stay

Молодой канадский басист и композитор из Ванкувера Уильям Чернофф (судя по фамилии – с российскими корнями) представляет свой первый альбом Aim to Stay. По объему альбом невелик, но Уильям включил в него свои композиции разных лет, словно иллюстрирующие творческую, а в чем-то и личную биографию музыканта. Вот, например, пьеса Nomads – ее Чернофф написал в 2013 году под впечатлением от альбома своего земляка Брэда Тернера: в те годы его музыка оказала определенное влияние на собственное творчество Уильяма. Но главный его кумир в джазе не басист, как можно было бы предположить, а гитарист, известный американский музыкант Билл Фризелл. Ему в альбоме посвящены сразу две пьесы - Stop Me If You’ve Heard Enough и Being Bill, написанные под влиянием творчества Фризелла. С точки зрения Уильяма, Фризелл, «.. это личность, весьма непохожая на других джазовых музыкантов. … Он много взял от музыки кантри и фолк-музыки. Он работает со своим специфическим взглядом на джаз и при этом остается частью джазовой традиции. Он великолепен в своем творчестве». А вот пьеса с коротким названием Ulla – эхо пребывания Черноффа в Дании в 2015 году. Этот период был очень важен для становления Черноффа-композитора, но все же музыкант предпочел вернуться домой, в Британскую Колумбию. А финальная пьеса альбома - Makie Elkino, сочиненная в 2010 году и родившаяся из трех аккордов, которые Уильям со школьными друзьями играл тем летом – это вообще первая сочиненная юным автором композиция. Тогда по мнению Уильяма и произошел решающий поворот в его жизни и становление джазового музыканта: «Я почувствовал, что обрел свой дом. У меня не было своего круга общения. До того у меня было трое или четверо друзей и ничего больше».
Запись альбома была сделана в 2015 и 2016 году. Не знаю, почему автор решил поделиться ею с широкой публикой только сейчас. Сам он в этих записях играет и на бас-гитаре, и на контрабасе. А ансамбль его представляет в большинстве случаев квартет (классическое фортепьянное трио плюс труба), составленный из друзей-коллег Черноффа по джазовой сцене Ванкувера. Aim to Stay – это только первая глава из большой джазовой книги, которую пишет Уильям Чернофф. Написана она на языке мэйнстрима и наверняка молодой музыкант добавит в нее немало новых страниц. Но уже сегодня видно, что это сложившийся музыкант со своим джазовым языком и многообещающим будущим.
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