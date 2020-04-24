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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Ryan Cohan - Originations



Ryan Cohan - Originations
Прочитав пресс-релиз еще до прослушивания альбома, я несколько скептически воспринял цитату из Chicago Tribune: «Originations явно выводит Коэна в первые ряды современных джазовых композиторов». Понятно, думалось мне, респектабельная чикагская газета явно благоволит к земляку, преувеличенно восторгаясь его новым альбомом. Но поближе познакомившись с этим альбомом, я склонен, пусть частично, согласиться с приведенной оценкой. Originations – работа действительно яркая и не рядовая, она производит сильное впечатление и заставляет пристальнее взглянуть на творчество пианиста, композитора и бэнд-лидера Райана Коэна.

Коэн (р.1971) – уроженец Чикаго, при этом в его жилах течет кровь двух родственных, но уже много лет противостоящих друг другу на Ближнем Востоке народов – арабов и евреев. На джазовой сцене он активно заявил о себе в 90-е годы – сначала как автор музыки к работам Рэмзи Льюиса, Джона Фаддиса, Фредди Хаббарда, Регины Картер, а затем в 1995 году начал собственную сольную карьеру, выпустив свой первый альбом. Нынешний Originations – это уже шестая его работа. Вся музыка здесь – авторская, а для ее записи Коэн собрал команду из одиннадцати музыкантов, среди которых немало его старых партнеров. В первую очередь я имею ввиду немного уже знакомого нашим читателям кларнетиста и саксофониста Джофа Брэдфилда и опытнейшего басиста (38 лет в трио Ахмада Джамала) Джеймса Каммака. В записи участвовал классический камерный струнный квартет The KAIA String Quartet, а сирийский перкуссионист Омар Мусфи добавил экзотических красок в общий саунд.

А теперь об этом самом саунде. Этника и джаз давно и успешно уживаются вместе – примеров тому несть числа. Еще более давняя история у попыток синтеза джаза и академической музыки, то, чему Гюнтер Шуллер придумал название «третье течение». Но Райан Коэн идет дальше: он стремится соединить джаз, этнику и академическую музыку, и – у него получается! Я с огромным удовольствием прослушал весь альбом. Уже стартовая пьеса The Hours Before Dawn погружает вас в мир арабской сказки, но рассказанной на языке в равной степени джазовом и академическом. Помимо «арабской» темы у сына двух народов есть в этом альбоме и «еврейская», точнее израильская: я имею ввиду композицию Sabra – это плод произрастающего в Израиле съедобного кактуса, колючий снаружи и сладкий внутри, а также самоназвание израильтян, родившихся на Земле Обетованной. В остальных четырех композициях этника выражена меньше, но глубина музыки Райана, взаимодействие музыкантов, сложная структура композиций, игра темпами и настроениями впечатляют с не меньшей силой. Так что, на мой взгляд, Originations – действительно сильная, интересная и в чем-то новаторская работа, которую стоит не пропустить.

© & (p) 2020 Origin Records

6 tks / 49 mins

(Ryan Cohan – p; James Cammack – b; Michael Raynor – dr; John Wojciechowski – fl, alto fl, cl, ts; Geof Bradfield – bass cl, ss; Tito Carrillo – tp, flg; Omar Musfi -riqq, frame dr, dumbek; The KAIA String Quartet: Victoria Moreira, Naomi Culp – vi; Amanda Grimm – viola; Hope DeCelle – cello;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Сирия
музыкальный стиль
третье течение, этно-джаз

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