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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Schapiro 17 - New Shoes: Kind of Blue at 60

03.04.2020

Schapiro 17 - New Shoes: Kind of Blue at 60
Нестандартное название коллектива кого-то может поставить в тупик: что это? Семейный коллектив большого клана Шапиро в духе знаменитых Jackson 5? Спешу прояснить ситуацию, все проще: Шапиро тут только один, это обладатель степени в Manhattan School of Music, опытный композитор и аранжировщик, основатель популярного в Нью-Йорке честолюбивого биг-бэнда Джон Шапиро, собравший в 2012 году команду из 17 музыкантов и записавший с ними свой дебютный альбом, релиз которого состоится как раз 3 апреля текущего года.

И выбор программы для этого фонографического дебюта дополнительно привлекает особое внимание: альбом называется New Shoes: Kind of Blue at 60. Серьезные любители джаза сразу отметят в этом названиии нечто знакомое. В 1959 году секстет Майлса Дэвиса записал альбом Kind of Blue. По сей день он является рекордным по популярности у джазовой аудитории, а многие критики называют его лучшим альбомом за всю историю джаза. Как нетрудно подсчитать, в 2019 году исполнилось 60 лет со дня выпуска этой эпохальной пластинки.

Ну что ж, скажете вы, очередной трибьют, и будете при этом правы только частично. Да, трибьютов этому джазовому шедевру было (и, наверняка, будет) сделано немало. Но Шапиро в своей большой, на два диска и полтора часа звучания, работе отнюдь не просто вновь исполнил своим составом из 17 человек программу Kind of Blue. Из этого альбома в New Shoes: Kind of Blue at 60 вошло только пять композиций: So What, Blue in Green, All Blues, Flamenco Sketches и Freddie Freeloader. В этой группе треков Шапиро выполнил аранжировки музыки Дэвиса, написанной для секстета, под свой биг-бэнд – и зазвучали они, конечно, по-новому. Но он пошел дальше. Остальные семь треков – это авторские композиции Джона Шапиро, в которых музыка Дэвиса стала лишь некоей точкой отсчета, от которой современные музыканты ушли достаточно далеко. А в том, что «отсчет» шел именно от Майлса сомневаться не приходится: все их названия начинаются со слов Boiled Funk, а в одном случае - Foiled Bunk, что является ничем иным, как анаграммой того самого названия: Kind of Blue.

Как звучит Schapiro 17 в этом проекте? Как вполне современный биг-бэнд: с четкой работой секций, с отличными солистами (особенно мне понравились пианистка Роберта Пикет, трубач Энди Грэвиш и тенор-саксофонист Пол Кэрлон, а вообще солируют в этом проекте в разных пьесах почти все музыканты бэнда), с интересными аранжировками (и тут надо отдать должное бзнд-лидеру). Schapiro 17 немного напоминает бэнд Гила Эванса времен «Рождения кул», но, конечно, музыкальные идеи Джона Шапиро учитывают и весь долгий путь пройденный джазом с тех времен, самые разные тенденции его развития (и не только, и даже не столько фанк, заявленный в понятии Boiled Funk). Пожалуй, креативность – это главное, что почерпнули у Майлса музыканты Schapiro 17. И в этом смысле лучшего трибьюта великому альбому трудно пожелать.

© & (p) 2020 Summit Records

2 CD

1st: 5 tks / 43 mins

2nd: 7 tks / 52 mins

(Jon Schapiro – comp, conductor, arr; Bryan Davis, Andy Gravish, Eddie Allen, Noyes Bartholomew – tp; Deborah Weisz, Alex Jeun,Nick Grinder – tb; Walter Harris - bass tb; Rob Wilkerson (tks 1-4), Ben Kono (tks 5-12), Candace DeBartolo – as; Paul Carlon, Rob Middleton – ts; Matt Hong – bars; Roberta Piket – p; Sebastian Noelle – g;, Evan Gregor – b; Jon Wikan – dr;)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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