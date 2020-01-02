Eric Hofbauer - Book Of Fire

Новый год гитарист из Бостона Эрик Хофбауэр открывает альбомом Book Of Fire – продолжением начатой в прошлом году серии альбомов проекта «Пять стихий». Восходит эта идея к известной в древнекитайской философии системе У-син, трактующей все сущее, как сочетание пяти первоэлементов: огня, воды, дерева, металла и земли. Вот Хофбауэр и решил создать проект, где каждому из элементов будет посвящен свой альбом. В 2019 году мы знакомили вас с дебютным альбомом этого проекта – Book Of Water, там же подробнее рассказано и о самом музыканте. И вот – второй альбом серии. На этот раз он посвящен такой стихии, как огонь.
Надо сказать, что у двух первых альбомов серии только одно, причем заранее объявленное сходство: в каждом альбоме проекта должно быть по пять треков. Во всем остальном Book Of Water и Book Of Fire отличаются разительно. Первенец записывался в формате секстета и был выдержан по стилистике на очень тонком перепутье между мэйнстримом и авангардом. Book Of Fire – это дуэт Эрика Хофбауэра и басиста Тони Ливы и выглядит он куда радикальнее предшественника. Но начнем с «идеологической подкладки».
В каждом альбоме серии есть своя сквозная тема. Если в Book Of Water это была актуальная, как никогда, проблема изменения климата, то в Book Of Fire Хофбауэр обращается к, казалось бы, уже не столь актуальной для нынешней Америки проблеме расового неравенства. И в этой связи он «привлек» к записи этой работы отрывки из разных текстов известного афроамериканского писателя Джеймса Болдуина (1934-1987), в свое время сторонника идей Мартина Лютера Кинга. Цитаты из Болдуина вмонтированы в треки альбома: в стартовой Courting Madness – отрывок из «Комнаты Джованни», в Pray for Rain – анализ творчества Бесси Смит, а финальная Terrible and Beautiful даже названа по известному обращению Болдуина к молодежи: “Жизнь – это грозный шторм, грозный и прекрасный, и вы должны познать обе стороны.»
Как видите, литературы тут много, ну, а если говорить о музыке, то не верится, что здесь работал только дуэт музыкантов. Хотя Эрик и Тони играют на акустических гитаре и контрабасе, но они еще и широко используют электронику, технику сэмплов, а Лива вдобавок, как заправский диджей, предстает в роли тернтейблиста. В результате саунд очень насыщен, а структура композиций размыта, неровна и крайне непредсказуема: вы вряд ли сможете определить, что произойдет в следующий момент. Очевидно, именно такого, вызывающе авангардного эффекта и добивался Хофбауэр – ведь это Книга столь своенравного, дикого и всепоглощающего, как лица музыкантов на обложке, Огня!
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5 tks / 37 mins
(Eric Hofbauer – g, MPC 1000, electronics; Tony Leva – ac.b, turntables, sampler, electronics;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН