Noah Bless - New York Strong – Latin Jazz!

С бразильским музыкантом (а также журналистом, продюсером, писателем etc.) Эдсоном Натале из Сан-Паулу мы познакомились в этом году благодаря его альбому Âmbar (обзор диска есть на сайте), а ближе к концу года – новая встреча. Альбом Hagat ...