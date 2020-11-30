Noah Bless - New York Strong – Latin Jazz!

«И в тридцать лет, и в сорок, я мечтал сделать нечто подобное, но, откровенно говоря, только сейчас я дозрел для такого проекта» - так отзывается о своем альбоме New York Strong – Latin Jazz! тромбонист Ной Блесс. Этот музыкант работает на джазовой сцене уже три десятка лет. Учился он в консерватории в Цинцинатти, а затем в Манхэттенской школе музыки. С момента своего переезда в Нью-Йорк он принимал участие в записи более, чем пятидесяти альбомов, работал с Пакито Д’Ривера, Марио Бауза, Селией Круз. Как видите, это все исполнители латинской музыки. Ной, прибыв в Нью-Йорк, мечтал скорее о карьере в чисто джазовом биг-бэнде, но жизнь сложилась так, что в основном он играл именно латинский джаз. «После всех этих лет, я считаю себя исполнителем сальсы на тромбоне» - говорит Блесс.
В своем альбоме в качестве лидера Блесс постарался объединить свою любовь к straight-ahead джазу и джазу латинскому. Здесь Блесс выступает в качестве лидера небольшого по формату ансамбля, с Майком Экротом за роялем и Борисом Козловым на басу, а также с двумя мастерами перкуссии венесуэльского происхождения – Пабло Бенсидом и Луисито Кинтеро. Такой духовой инструмент, как тромбон, значительно реже становится главным солирующим по сравнению с рубой или саксофоном. Однако Ной Блесс умеет придать звучанию своего инструмента необходимую теплоту и гибкость. Кроме того, в New York Strong – Latin Jazz! тромбон часто выступает в дуэте с фортепьяно, как, например, в балладе Жобима Ligia.
Коль затронут вопрос о программе альбома, то тут вы найдете пьесы мастеров бразильского джаза – того же Жобима или Баден Пауэлла, а также афро-кубинскую классику вроде Sunny Ray Рэя Сантоса или Ganga Руди Кальзадо. Вместе с образчиками чисто джазовой музыки типа 49th Street Билла Мобли или Fire And Rain Джеймса Тейлора она выглядит сбалансированной, нетривиальной и вполне достойной вашего внимания.
Этот релиз приглашает нас на джазовую кухню Бостона, где готовят довольно интересные блюда. Ранее мы встречались и с лидером Dylan Jack Quartet барабанщиком, композитором и педагогом (он преподает историю джаза в колледже Эмерсона) Диланом ...
Эдсон Натале – личность необычайно многогранная. В Бразилии он известен как журналист, писатель, музыкальный менеджер и музыкант. На его счету немало альбомов, записанных как в разнообразных коллаборациях, так и в сольном варианте. ...
С бразильским музыкантом (а также журналистом, продюсером, писателем etc.) Эдсоном Натале из Сан-Паулу мы познакомились в этом году благодаря его альбому Âmbar (обзор диска есть на сайте), а ближе к концу года – новая встреча. Альбом Hagat ...