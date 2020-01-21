Mark Godfrey - Square Peg

Басист Марк Годфри – это будущее канадского джаза. Слишком высокопарно? Но именно ему жюри из коллег-музыкантов присвоило титул «восходящей звезды джаза 2019» во время джазового фестиваля в Торонто. Конечно, тут надо иметь ввиду, что Марк предпочитает постбоповый мэйнстрим, и его творческие интересы лежат именно в этой области. По крайней мере, Square Peg, первый полноформатный альбом, где Годфри выступает в качестве лидера, по стилистике вписывается в это определение. Марк Годфри записал этот альбом в формате квинтета, где его партнерами выступали давно работающие с ним музыканты. Ритм-группа плюс два духовика - саксофониста – так выглядит формула этого состава. Любопытно, что и Эллисон Ау, и Мэтт Ворошил – альт-саксофонисты, но, когда Марк решил, что в концепцию этого проекта лучше впишется сочетание голосов альтового и тенорового саксофонов, его старый приятель Мэтт Ворошил перешел на тенор.
В программу альбома Square Peg вошло десять авторских пьес лидера. Финальную композицию Bucket List Годфри сыграл в сольном варианте, но и в исполняемых всей группой вещах его контрабас довольно часто выходил на первый план. На мой вкус, особенно удачно это выглядело, когда фоном для низкого сочного звучания его инструмента становились звуки фортепьяно Криса Прюдена: например, в композициях One Game Away From Winter и Driving Westbound. Впрочем, Марк – человек не «жадный», и в своих аранжировках оставил достаточное поле для сольных импровизаций коллегам. Если обоим саксофонистам такая роль привычна и «положена по штату», то соло на ударных, подобное сыгранному Ником Фрезером в Forty Minutes or More, не часто встретишь в современных ансамблях, это, скорее, присуще свинговым бэндам, где соло барабанщика - непременный элемент шоу.
Кстати, название этой композиции Марка Годфри не случайно. Где бы он ни жил, в Торонто или Нью-Йорке (а он большую часть времени проводит в этих городах), чтобы куда-то добраться на машине уходит никак не меньше сорока минут! Автомобили )и еще бейсбол) вообще играют важную роль в жизни Марка. Не исключаю, что какие-то из тем, вошедших в альбом Square Peg, рождались у Марка Годфри в процессе нахождения в его минивэне «Додж Гранд Караван» 2006 года, который он любовно называет «Жан-Клод Ван Тан». Наверное, и на обложке автомобили появились тоже не случайно. Что ж, судя по Square Peg, Годфри уверенно чувствует себя за рулем и уверенно движется в избранном направлении. Легкой дороги, Марк!
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