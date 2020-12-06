Dwiki Dharmawan - Hari Ketiga

Два релиза осуществил лейбл MoonJune Records в декабре 2020 года. Об одном речь еще впереди, а другой мы представляем непосредственно сейчас. Но шеф лейбла Леонардо Павкович оба эти релиза назвал одними из величайших за всю двадцатилетнюю историю лейбла, среди 112 релизов, начиная с июня 2001 года, а потом добавил: «а, возможно, и самыми величайшими, по моему субъективному мнению».
Когда такое говорит создатель одного из ведущих лейблов, издающих прогрессивную музыку со всего мира, человек, для которого музыканты, работающие с MoonJune Records, - это единомышленники и личные друзья, то к его словам стоит прислушаться. Поэтому я с особым настроением приступал к прослушиванию альбома Двики Дхармавана Hari Ketiga.
Грандиозность – первое слово, которое приходит на ум, когда говоришь об этом проекте. Джон Дэвис из Exposé Magazine справедливо назвал Hari Ketiga с объемом звучания более двух с половиной часов импровизационной оперой. На обложке альбома стоит имя индонезийского пианиста и клавишника Двики Дхармавана, давно и плодотворно сотрудничающего с Павковичем и его MoonJune Records, но в равной степени создателями этого произведения можно считать других трех музыкантов, также постоянно работающих с MoonJune: итальянского вокалиста Бориса Савольделли, немецкого гитариста и конструктора гитар Маркуса Рейтера и живущего в Лондоне израильского ударника Асафа Сиркиса.
Все началось в мае 2017 года, когда десант музыкантов MoonJune высадился в студии La Casa Murada, оборудованной в старинном доме под Барселоной – с некоторых пор основным местом реализации творческих замыслов мунджунистов. За два дня тогда был записан альбом Дхармавана Rumah Batu, а на третий день (по-индонезийски - Hari Ketiga), 17 мая, в день рождения Павковича, четверо музыкантов вошли в студию с единственным напутствием от своего шефа: импровизируйте! Они провели там семь часов, записав более четырех часов музыкального материала.
Уже из Нью-Йорка Павкович отправил Савольделли в Италию этот материал с просьбой сочинить тексты к музыке. С помощью своего друга, писателся Алессандро Дуколи, Борис создал либретто аллегорически-фантастического сюжета, во многом опираюшегося на Space Oddity Дэвида Боуи и «О природе вещей» древнеримского поэта и философа Тита Лукреция Кара. На финишном этапе к делу подключился еще один мунджунист, анлийский музыкант и звукоинженер Марк Уингфилд, выполнивший окончательную «огранку» на сталиях микширования и мастеринга. Так родился альбом Hari Ketiga.
Что добавить? Если говорить о сюжете, мне он показался несколько перегруженным деталями (пересказывать его я не стану). Если говорить о музыке, то за эти два с половиной часа вы услышите буквально ВСЕ: от академической музыки до фри-джаза. А дальше – набирайтесь сил – и в путь: вас ждет Hari Ketiga!
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