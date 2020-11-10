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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Edson Natale - Hagat

10.11.2020

Edson Natale - Hagat
С бразильским музыкантом (а также журналистом, продюсером, писателем etc.) Эдсоном Натале из Сан-Паулу мы познакомились в этом году благодаря его альбому Âmbar (обзор диска есть на сайте), а ближе к концу года – новая встреча. Альбом Hagat можно назвать компиляцией, можно – переизданием, но в обоих случаях ошибки не будет. В этот альбом вошли пять композиций, впервые изданных Натале почти тридцать лет назад – в 1993 году. Тот альбом был издан очень малым тиражом и Эдсон решил напомнить публике эти композиции, которые и сегодня звучат вполне современно и нисколько не утратили былой свежести. К ним Эдсон добавил еще две свои композиции, уже недавнего времени, причем в финишной Aos Filhos он – лишь один из авторов, а исполнена она его друзьями из Рио-де-Жанейро во главе с Пауло Брандао.

Уже стартовая Himalaia, инструментальная пьеса с совершеннно джазовым переплетением голосов гитары, скрипки и саксофона под ритм перкуссии вызывает весьма теплые эмоции. Хорош и сольный трек Натале с гитарой Сantiga para ninar um Viking, понравились и вокальные номера, где в одном случае поет Кармина Хуарес (Naávu: javassarê), а в другом – Наталия Баррос (А flor). Ждут вас и неожиданности, которые трудно было предположить, коль речь идет о бразильской музыке. В пьесе Натале Аboio, где сам он поет и играет на гитаре, на скрипке играет Алекс Брага, а третьим голосом является … индийский ситар. На нем играет старый друг Эдсона, музыкант и философ Альберто Марсикано (он не дожил до этого переиздания), учившийся этому искусству в Лондоне у самого Рави Шанкара. Именно он предложил ввести в ансамбль голос этого инструмента – получилось интересно!

Вас может удивить арабская вязь на обложке альбома, повторяющая имя автора и название его работы. Дело в том, что по-арабски Hagat – это «вещь», термин во многих языках, включая и португальский, и арабский, и русский, имеющий помимо прямого и переносный смысл. Когда мы хотим похвалить что либо, мы иногда говорим: «Это вещь!». Что ж, эти слова вполне можно отнести и к новому релизу Эдсона Натале.

© & (p) 2020 Tratore

7 tks / 28 mins

(Eddon Natale – g; Mauricio Pereira – sax; Alex Braga – vi; Fernando Moraes – perc; Carmina Juarez, Natalia Barros, Costa Neto, Elizah Rodrigues – voc; Paulo Brandão – g, p, keyb, voc;)

Линк предоставил David McLoughlin, Brasil Calling

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
кроссовер

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