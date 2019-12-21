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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Madre Vaca - Winterreise



Madre Vaca - Winterreise
При том, что джазовых альбомов мне довелось послушать, пряио скажем, немало, я обратил внимание, что при обращении джазменов к музыке академической, наибольшей популярностью пользуются французские импрессионисты 90-х годов ХIХ – начала ХХ века: Сати, Дебюсси, Равель. А вот романтики начала ХIХ века, за исключением польского национального идола Шопена и трепетного отношения к нему польских джазменов, особо не в чести. Тем удивительнее и интереснее было познакомиться с работой американского джазового коллектива Madre Vaca, выпустившего альбом Winterreise, для которого ударник и пианист Беджамин Шорстейн аранжировал десять песен из вокального цикла Winterreise («Зимний путь») австрийского композитора Франца Шуберта.

Это одно из поздних сочинений Шуберта, и в оригинале оно включает 24 песни на стихи Вильгельма Мюллера для фортепьяно и голоса. Шорстейн отобрал десять песен и превратил их в эффектные и очень напевные джазовые композиции. Свои предыдущие альбомы Madre Vaca выпускал в формате квартета, а для этого проекта ансамбль вырос до септета за счет привлечения духовиков. Если сам Шуберт называл это свое произведение «венком жутких песен», то в аранжировке Шорстейна они приобрели вполне себе жизнерадостный характер. Альбом открывается бодрой маршевой темой композиции Goodnight, послое которой поочередно солируют участники ансамбля. В таких композициях, как Loneliness (отличная работа гитариста Картера) и The Stormy Morning Шуберт неожиданно приобрел не просто джазовое, а латинское джазовое обличие. Выделю еже композицию The Grey Head, где прекрасно звучит фортепьяно и, конечно же, The Sun Dogs, единственную вещь, где в полном соответствии с заветами Шуберта появляется еще и голос. В целом – очень любопытный эксперимент, результатами которого, думаю, в большей степени будут довольны любители джаза, чем строгие академические поклонники австрийского композитора.

© & (p) 2020 Madre Vaca Records

10 tks / 45 mins

(Juan Rollan – sax; Steve Strawley – tp; Lance Reed – tb; Jonah Pierre – p; Jarrett Carter – g; Mike Perez – b; Benjamin Shorstein – dr; Milan Algood – perc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
академическая музыка, кроссовер, третье течение

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