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Nicole Zuraitis - All Wandering Hearts
31.05.2020
Четвертый альбом джазовой вокалистки из Нью-Йорка Николь Зурейтис и второй, который мне доводится слушать и рецензировать. Первая встреча произошла на ее предыдущем альбоме Hive Mind, изданном в 2017 году тем же лейблом Dot Time Records и оставившим очень приятное впечатление. Оно не развеялось и при знакомстве с новой работой Николь, которая увидит свет в конце июля. Но сначала – о громких событиях в творческой жизни Зурейтис за годы, прошедшие между двумя альбомами. Тот самый Hive Mind был в 2018 году назван лучшим джазовым альбомом года и удостоен International Music and Entertainment Award. А в 2019 году Николь вместе со своим мужем, израильским ударником Дэном Пугачем, добилась такого успеха, как номинация на Грэмми за их совместную аранжировку композиции Долли Партон Jolene. Стоит добавить, что помимо сольной карьеры Николь является ведущей вокалисткой Birdland Big Band и выступает с нонетом Дэна Пугача.
Программа All Wandering Hearts выстроена по той же схеме, что и в Hive Mind: большинство треков – это собственные песни Николь Зурейтис, к которым добавлено несколько каверов в новых аранжировках. Один из них заслуживает особого внимания. Композицию What a Wonderful World написали в середине 60-х Боб Тиле и Джордж Дэвид Вайс, но вряд ли кто-то, кроме узких специалистов это помнит. Все помнят прекрасное исполнение Луиса Армстронга, сделавшее эту песню одним из своих главных хитов. Николь дерзнула дать свою версию, вполне убедительную и, как она сама говорит, приобретающую в условиях пандемии особый смысл: нечто, вроде гимна надежде. Собственные песни Зурейтис хороши, как всегда. Серьезные темы: современная жизнь, физическое и психическое здоровье – и все это исполняется так, что, кажется, Николь обращается непосредственно к тебе. Сохранилось у меня и впечатление, возникшее после Hive Mind: Зурейтис не похожа на классических джазовых певиц, ни белой, ни афроамериканской традиции, она гораздо ближе к, условно говоря, фолк-джазу. А джаз, безусловно, лежит в основе и музыкального материала, и искусства владения голосом. Мне наиболее близки оказались композиции Overdrive Mind
и необычная по мелодии Sugar Spun Girl
, но и остальной материал слушаешь с неизменным интересом. Хорошо помогли Николь ее партнеры: супруг, Дэн Пугач, постоянный участник ее авторских проектов, еще один представитель израильской диаспоры в Нью-Йорке, очень неплохой гитарист Идан Морим, да и все остальные, включая уже знакомую нашим читателям вокалистку Тану Алексу.
All Wandering Hearts укрепил меня во мнении, что Николь Зурейтис – полноправный представитель топ-группы женской вокалистики в современном джазе. Приятно, если это альбом поможет его потенциальным слушателям разделить со мной это мнение.
© & (p) 2020 Dot Time Records
10 tks / 44 mins
(Nicole Zuraitis – voc; Idan Morim – g; Dan Pugach – dr; Alex Busby Smith – b; Carmen Staaf – Rhodes, org; Chase Potter – strings; Thana Alexa, Elise Testone – voc;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль,
США,
Хорватия
музыкальный стиль
мэйнстрим
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