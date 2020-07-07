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John Finley - Soul Singer
07.07.2020
Седовласый джентльмен, глядящий на нас с обложки альбома Soul Singer – настоящий Профессионал. Я написал это слово с большой буквы в знак уважения и к мастерству покалиста Джона Финли, и к его достижениям в течение карьеры, длящейся уже более полувека. Долгие годы Финли жил и работал в Лос-Анджелесе и успел за это время поучаствовать в группах John and Lee & the Checkmates и Rhinoceros, стать классным сочинителем песен – настолько классным, что написанная им Let Me Serenade You стала в репертуаре знаменитой группы Three Dog Night настоящим хитом, попавшим в чарты по всему миру, и, конечно же, отточить до совершенства свое мастерство вокалиста – исполнителя музыки соул, ритм-энд-блюза, блюза, госпел и поп-музыки. В 2018 году Финли вернулся из Штатов в родной Торонто, и уже здесь возникла идея записать новый альбом.
Готовил его Финли вместе с очень известным в Канаде продюсером и аранжирповщиком Лу Поманти, который одновременно взял на себя все партии клавишных при записи одиннадцати треков, составивших программу Soul Singer. Большинство композиций написаны здесь самим Джоном Финли или при его участии, но есть и несколько каверов, среди которых не могу не выделить знаменитую Hallelujah его земляка Леонарда Коэна. Версии Финли, дкмаю, зааплодировал бы и сам Коэн. Ну, а в собственных песнях, как быстрых (Gо, Party Party), так и более лиричных (Let Me Serenade You, I’m On Your Side) или в совершенно оригинальной The Boys Song Джон поет так, словно учился этой манере пения под крылом Берри Горди в знаменитой Motown Records. Воистину, музыка не знает расовых различий, и белый Джон Финли исполняет соул и ритм-энд-блюз ничуть не хуже его лучших темнокожих коллег. Так что, назван альбом по праву и с полным основанием: Soul Singer.
© & (p) 2020 Vesuvius Music
11 tks / 51 mins
(John Finley – voc; Lou Pomanti – p, org, keyb; Marc Rogers – b; Larnell Lewis (tks1, 3, 4, 8-10), Davide DiRenzo(tks 2, 5-7, 11) - dr; Danny Weiss, John Findlay (tks 1, 3, 4, 8-10), Sam Pomanti (tks 1, 3, 4, 8-10) – g; Tony Carlucci(tks 1, 3, 4, 8-10), William Sperandei (tks 2, 5-7, 11) – tp; William Carn - tb (tks 1, 3, 4, 8-10); Allison Young - sax (tks 2, 5-7, 11); Robin Newman, Gavin Hope, Amoy Levy, Ciceal Levy, Katherine Rose - background voc;)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН
стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
ритм-энд-блюз
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