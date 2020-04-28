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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Mathis Sound Orchestra - World Unity

28.04.2020

Mathis Sound Orchestra - World Unity
Хотите знать, каким будет джаз ближайшего будущего? Один из вариантов развития нам демонстрирует молодой пианист, композитор и бэнд-лидер, работающий под именем Матис. В полном варианте его имя звучит, как Матис Жаона Жолан Пикар. Он родился в Гренобле в 1995 году, его мама – с острова Мадагаскар, а отец – француз. Играть на фортепьяно Матис начал еще в раннем детстве, в три года, и уже не расставался с инструментом. Уже тогда было понятно, что его путь – музыка. Но какая? Как любой молодой человек, Матис полюбил модные танцевальные ритмы техно, но наряду с ними, он полюбил и джаз, в особенности королей гарлемского страйд-пиано 20-х годов во главе с Фэтсом Уоллером, а также такого классического композитора, как Морис Равель. Остается добавить, что свою технику игры Матис шлифовал уже за океаном, закончив известную школу Джульярд в Нью-Йорке.

И для своего дебютного ЕР, собрав столь же молодых и амбициозных музыкантов под флагом Mathis Sound Orchestra, Матис решил создавать музыку, в которой отразилось бы все, что он любит. Так родилась странная для уха маститых любителей джаза музыка, в которой под техно-ритмы на акустических и электронных инструментах звучит страйд-пиано, а синтезаторные пассажи и жесткая ритмика в духе драм-энд-бэйс соседствует с классической джазовой импровизацией. Свой дебютник Матис назвал World Unity, сделав его основной идеей единство человечества в постоянно меняющихся условиях. Вошло в альбом пять композиций, причем каждая из них сначала выпускается в виде сингла, а в целом World Unity увидит свет на Outside in Music 8 мая.

В стартовой Glitter Eyes очень неплохо солируют по очереди по очереди труба и тенор-саксофон на фоне пышной ритмической орнаментики в духе Earth, Wind & Fire. В титульной World Unity в финале Матис даже поет через вокодер фразу «We need world unity». Tranquility Барри Харриса демонстрирует беглое владение лидера и его ансамбля самыми сложными джазовыми идиомами. Наконец, в финальном треке Pjanoo Матис салютует сразу двум своим кумирам: Равелю и Фэтсу Уоллеру. Вот такой, для кого-то чересчур эклектичный, для кого-то – остросовременный дебют. В любом случае это имя стоит запомнить: Матис.

© & (p) 2020 Outside in Music

5 tks / 39 mins

(Mathis – p, synth; Joel Wendhardt – p; Melanie Charles – fl; Giveton Gelin, Benny Benack III – tp; Anthony Orji, Patrick Bartley – as; Ruben Fox, Julian Lee – ts; Julius Rodriguez – Rhodes, synth; Daniel Winshall – b; Savannah Harris – dr; Fernando Saci – perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Франция, Мадагаскар
музыкальный стиль
прогрессив

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