Gediminas Karkauskas - Lost Suite

Альбом литовского пианиста Гедиминаса Каркаускаса пришел к нам из Дублина: Каркаускас последние двадцать лет живет в Ирландии. Он изучал, как классическую музыку, так и джаз в Лондоне, Гааге и Дублине. Естественно, Гедиминас много сотрудничал с коллегами в Ирландии и Европе, участвовал во многих фестивалях, в том числе и у себя на родине, в Литве. Обычно он играет с собственным трио, но для своего дебютного альбома Каркаускас транскрибировал шесть своих композиций для сольного фортепьяно. Их мы и имеем удовольствие слушать в альбоме Lost Suite.
Удовольствие – и труд. Музыка Каркаускаса чрезвычайно интровертна. В ней нет ни тени заигрывания со слушателем, каких-то «ударных» приемов, внешних эффектов. Пианист словно размышляет над клавиатурой, это его монолог, глубокий и серьезный, с самим собой. Он не прячет свой внутренний мир от слушателя, но и не выставляет его напоказ. Если вы оказались «на одной волне» с музыкантом, ручаюсь, вам будет интересно. Гедиминас играет легко и в то же время экономно, в не очень высоком темпе – это характерно практически для всех композиций альбома. Отличная академическая школа чувствуется во всем. Музыка Каркаускаса, на мой взгляд, это не джаз с элементами классической музыки, а, скорее, академическая музыка с импровизационными элементами. Возможно, это и есть «третье течение» Гюнтера Шуллера образца ХХI века. Так или иначе, Lost Suite явно добавит известности литовскому пианисту и композитору – по крайней мере, в том кругу слушателей, где такая музыка востребована.
© & (p) 2020 Teddy D Records
6 tks / 38 mins
(Gediminas Karkauskas – p;)
Линк предоставил Dominic Reily
Леонид АУСКЕРН