Viktar Siamashka - Piano Solos

Тенденция, однако! В начале июня этого года Виктор Семашко выложил в сети альбом своих сольных импровизаций на «родных» для музыканта духовых инструментах, озаглавленный просто Solos, и вот теперь появился новый сборник уже чисто фортепьянных импровизаций - Piano Solos. К чему бы это? Музыкальные мемуары? Но мемуары обычно пишут (или записывают) люди, так сказать, отошедшие от дел и вспоминающие былые дни. Хочется верить, что с полным сил и идей лидером белорусской импровизационной музыки это не так. Тогда, может быть, это сборники типа The Greatest Hits или Best Of? Такая версия подошла бы для альбома Solos, вобравшем записи за солидный промежуток времени – с 2013 по 2019 год, но вот Piano Solos сконцентрирован на гораздо более узком периоде: последние три года. Так что, думаю, скорее это следствие коронавирусных ограничений на живые выступления, заставивших Виктора порыться в своих богатых архивах.
В альбом вошло семь треков, записанных в трех городах: одна запись (2018) была сделана в Вильнюсе, точнее в тамошней Республике Ужупис, две (2019) – в минском музее-мастерской З.И.Азгура, а остальные четыре – это свежие пьесы, сыгранные Виктором в июле текущего года в студии «Рембрандт» Польского радио в Белостоке. Минские и польские записи Виктор делал, играя на «приличных» концертных инструментах, а вот в Вильнюсе – на расстроенных уличных фортепьяно. Видимо, вольный воздух «независимой Республики Ужупис» следал трек Użupio Piano
наиболее близким к экспериментальному авангарду. Юмор, провокация, музыкальное хулиганство – аттестуйте эту музыку как хотите, но я ее слушал с большим удовольствием. Иной характер у остальных пьес. Это тоже авангард, но не в рваных джинсах и легкой маечке, а в чем-то более подходящем для концертной сцены. Здесь, как правило, строго академические части контрастируют с резкими парадоксальными переходами, которые нге один раз происходят в течение одной пьесы. При этом музыка Виктора получается весьма образной, и я с его помощью чуть ли не воочию наблюдал меняющиеся виды из окна поезда (Train Window View
) или гулял по аллее влюбленных (Aleja Zakochanych
).
Виктор Семашко оправдывает звание мультиинструменталиста. Его фортепьянные фантазии ничуть не менее креативны, чем соло на флейте или кларнете. Piano Solos поможет вам в этом убедиться.
© 2020
7 tks / 46 mins
(Viktar Siamashka – p;)
Линк предоставил Viktar Siamashka
Леонид АУСКЕРН