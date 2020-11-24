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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Formica / Edward / Carracedo Lauretti / Alarcon / Ledesma - No Comunica

24.11.2020

Formica / Edward / Carracedo Lauretti / Alarcon / Ledesma - No Comunica
Очередной релиз независимого лейбла ears&eyes Records предлагает нам встречу с пятеркой авангардистов из Аргентины, из города Ла Плата. Из всего квинтета мне до сих пор было знакомо только имя саксофониста Пабло Ледесма – но он и объективно один из ведущих мастеров свободной импровизации в этой южноамериканской стране. Лет десять назад довелось слушать и обозревать его дуэт с итальянским гитаристом Энцо Рокко, оставивший весьма приятное впечатление – интересующиеся могут найти тот текст на сайте. Теперь же Ледесма записывался с единомышленниками – земляками: гитаристом Маркосом Эдвардом, саксофонистом и флейтистом Матиасом Формикой, электронщиком Кристианом Карраседо Лауретти и вокалисткой Ларой Аларкон. Запись No Comunica была сделана в Буэнос-Айресе в марте текущего года, и это первый студийный альбом квинтета.

Название программы и одного из треков No Comunica вроде бы и очевидно, но таит в себе и долю лукавства. Да, конечно, музыканты и не пытаются связать свои импровизации в нечто цельное, даже в ритмическом плане, каждый тут ведет свою линию, не связанную с партнерами. Но при этом исподволь рождаются, какое-то время идут параллельно и вновь распадаются комбинации разных инструментальных голосов (голос Лары Аларкон в данном случае это тоже инструмент), не говоря уже об интересных сонористических эффектах. Достаточно вспомнить натуральный «плач» саксофона в Vueltas или комбинацию электронных и акустических звучаний в Duastole. Словом, если вам нравится свободная импровизация, то No Comunica – это ваш альбом. Разумеется, музыка такого типа – не новость. Но, в отличие от, скажем, джазового мэйнстрима, сама идеология такого музицирования исключает какие-либо клише. И квинтет аргентинских музыкантов звучит свежо, интересно и весьма креативно. Свобода самовыражения и тваореская фантазия порой просто зашкаливают.Я особо отметил бы обоих саксофонистов, Ледесма и Формику, а также вокал Лары Аларкон. Не знаю, продолжат ли музыканты сотрудничество в дальнейшем именно в таком формате, но, думаю, No Comunica они будут вспоминать с удовольствием – как и любители такой музыки в разных странах мира.

© & (p) 2020 ears&eyes Records

15 tks / 55 mins

(Matias Formica – ts, fl; Marcos Edward – el.g; Cristian Carracedo Lauretti – electronic; Lara Alarcon – voice; Pablo Ledesma – ss;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
авангард

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