Formica / Edward / Carracedo Lauretti / Alarcon / Ledesma - No Comunica

Мечты сбываются! – так можно было бы назвать этот текст. За свою долгую жизнь в музыке Джим Уоллер перепробовал, кажется, все – и только не было у него собственного биг-бэнда. И вот этот момент настал. Альбом Bucket List записан биг-бэндом ...