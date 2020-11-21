Jeff Ellwood - The Sounds Around The House

Одна из композиций дебютного альбома тенор-саксофониста из Лос-Анджелеса Джеффа Элвуда называется For Roger. Она посвяшена памяти его друга, басиста Роджера Шью, умершего совсем молодым в 2016 году. Роджер все время настаивал на том, чтобы Джефф сделал это. Обещание ушедшему другу теперь выполнено. Дело в том, что Элвуд – не какой-то новичок, это опытный музыкант, уже прошедший большой путь. Играть на саксофоне этот калифорниец начал в десятилетнем возрасте по рекомендации … доктора: как средство против астмы. Рекомендация пошла впрок: Элвуд участвовал в записи дюжины альбомов, играл с Джо Завинулом, Тони Бенеттом, Рэнди Брекером – и с Аланом Паскуа, став членом его бэнда.
Известный джазовый пианист отзывается об Элвуде в самых высоких тонах, называя его одним из своих любимейших тенор-саксофонистов. Паскуа стал продюсером альбома The Sounds Around The House, принес в этот проект три свои композиции и играет в нем на фортепьяно. В качестве басиста мы видим здесь Дарека Олеса, которого многие помнят еще как Дарека Олешкевича: польский басист сделал в Штатах отличную карьеру. За ударными сидит опытнейший Джо ЛаБарбера, игравший еще с Биллом Эвансом. В одном треке Элвуду понадобилось сдвоенное звучание тенор-саксофонов – и в Provence участвует еще и Боб Шеппард. Состав сильный – здесь что ни музыкант, то имя, и играют они соответственно.
Это становится очевидным уже по стартовой композиции U-R Дика Хэймса, где вначале солирует сам Элвуд, а потом поочередно Паскуа, Олес, ЛаБарбера и снова Элвуд. А уже в следующей пьесе Паскуа Agrodolce все строится на взаимодействии Паскуа и Элвуда, которому эта пьеса хорошо знакома по работе в бэнде Алана. Звучит в альбоме и одна композиция Олеса – Honeymoon, которую польский басист играл в свое время вместе с Паскуа в трио Питера Эрскина. В свое время она произвела на Элвуда сильное впечатление, и он захотел непрепенно включить Honeymoon в программу альбома. Название же альбом получил по не очень известному стандарту Уайлдера и Мерсера, которому Элвуд придал очень современное звучание.
Игру Джеффа отличает мягкий красивый звук, он явно тяготеет к выразительным мелодиям, отлично чувствует себя в балладном репертуаре. Можно считать преувеличением, когда Паскуа называет его одним из сильнейших в мире тенор-саксофонистов, но то, что Элвуд – мастер своего дела, на мой взгляд, бесспорно.
© & (p) 2020 Jeff Ellwood
9 tks / 57 mins
(Jeff Ellwood – ts; Alan Pasqua – p; Darek Oles – b; Joe LaBarbera – dr; Bob Sheppard – ts (tk 4);)
Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music
Леонид АУСКЕРН