Sarah Elgeti & Friends - Dawn Comes Quietly

Одно из лиц (и весьма симпатичных во всех смыслах этого слова) современного датского джаза. Сара Элгети когда-то начинала свое знакомство с музыкой с гитары, но уже в 15 лет она начала играть на тенор-саксофоне в школьном оркестре, а затем получила академическое образование по классу флейты и кларнета. В результате она владеет сразу несколькими духовыми инструментами. Став профессиональным музыкантом, Сара играла самую разную музыку, участвовала во многих проектах – от академических до электронных, но ее главной любовью стал все же джаз. Со своим квартетом она записала два получивших весьма высокие оценки у публики альбома, а Dawn Comes Quietly стал третьим в ее дискографии.
На обложке этого альбома значится «Сара Элгети с друзьями». Дело в том, что помимо постоянного квартета Сары, в котором играют клавишник и харпер Нильс Рае, басист Андерс Крог Фъелстед и ударник Хенрик Хольст Хансен, в записи альбома участвовали и ее гости-друзья: скрипач Александр Краглунд, кларнетист Серен Биркелунд (в свое время он обучал Сару искусству игры на кларнете), баритон-саксофонистка Марианна Сесилия Эриксен и вокалистка Сидсель Сторм. Понятно, что их присутствие заметно обогатило и украсило саунд альбома, в программу которого вошло девять композиций Элгети и две – авторства Карла Нильсена.
Сочность звуковой палитры альбома иможно почувствовать уже с первого трека Magical Thinking, который сразу располагает к предлагаемой Сарой и ее коллегами музыке. Этио ощущение только крепнет, когда слушаешь перекличку гармоники Рае и тенор-саксофона Элгети в Changing Whispers, партию клавишных от все того же Рае в - A Lot of People-A Lot of Sad Stories, диалог баритон-саксофона и флейты в Introspection или голос тенор-саксофона Сары в Snow. Из композиций с вокалом на мой вкус наилучшим балансом голоса и инструментального сопровождения выделяется Autumn, хотя, откровенно говоря, я больше предпочитаю чисто инструментальные альбомы. Стилистически ансамбль Сары Элгети играет в духе современного мэйнстрим-джаза. Понятно, таких коллективов много, но качество исполнения, интересные темы и умение каждой из них придать свой эмоциональный оттенок и, как уже говорилось выше, щедрая звуковая палитра, выделяют коллектив на этом фоне. Рекомендую!
© & (p) 2020 Gateway Music
11 tks / 59 mins
(Sarah Elgeti - ts, fl, bass cl; Sidsel Storm – voc; Alexander Kraglund – vi; Søren Birkelund – cl; Marianne Cæcilia Eriksen – bars; Nils Raae – keyb, harmonica; Anders Krogh Fjeldsted – b; Henrik Holst Hansen – dr;)
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Леонид АУСКЕРН