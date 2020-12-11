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Joe Bowden - Roots - Tales of the Urban Yoda
11.12.2020
Фанк или ритм-энд-блюз? Ритм-энд-блюз или все-таки фанк? Для того, чтобы найти правильный фарватер между этими двумя берегами и умело провести по нему свой корабль, на борту которого гордо написано Roots, надо быть действительно мудрейшим Йодой (вы, конечно, помните колоритнейшего героя саги о Звездных Войнах?). И Джо Бауден, ветеран музыкальной индустрии из Торонто, успешно сделал это, и своему новому альбому дал двойное название: Roots - Tales of the Urban Yoda. В liner notes Джо вспоминает, что Городским Йодой его назвал один из студентов, поразившись безграничности его знаний и умений. Явно не без удовольствия и с легкой долей самоиронии Бауден сделал это почетное прозвище частью названия своего альбома.
А что касается фанка и ритм-энд-блюза, то все это так. Я бы не рискнул сказать нечто однозначное о стилистике этой работы, для записи которой ударник, клавишник и композитор Джо Бауден собрал лучших мастеров джаза и ритм-энд-блюза в Торонто. Не следует думать, что все они играют вместе: нет, формат ансамбля меняется от трека к треку, но в кажом треке независимо от этого вас ждет очень мощный ритмический акцент. Есть здесь и отдельные яркие соло, в том числе самого Баудена, но основа все же в коллективном саунде, построенном, на мой взгляд, в первую очередь на работе клавишников. Единственная композиция с вокалом, Sentimental, чуть менее темповая, в соответствии со своим названием, оставила меня в некотором недоумении: тщательно перечисление исполнителей в каждом треке, обошло вокалистку, чей голос звучит здесь. Как бы Городского Йоду не обвинили в гендерной дискриминации: все мужчины-музыканты перечислены, а вот дама «осталась за кадром»…. Но это к слову. А если вам нравится динамичная музыка, в которой слышно эхо работ The Crusaders, Херби Хэнкока и Джеймса Брауна (это те самые «корни», о которых идет речь на обложке), то этот альбом определенно придется вам по вкусу.
© & (p) 2020
9 tks / 52 mins
(Joe Bowden – dr, keyb; Luis Deniz – as; Gordon Hyland – ts; Andrew McAnsh – tp; Robi Botos, Michael Shand – keyb; Andrew Stewart, Rich Brown (tk 3), Calvin Beale (tk 6) – b;)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
ритм-энд-блюз,
фанк
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