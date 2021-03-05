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Dennis Rea - Giant Steppes
05.03.2021
Дэннис Ри – гитарист,композитор и писатель из Сиэттла. Этого человека отличает азарт первооткрывателя, присущий временам Великих географических открытий. С MoonJune Records он сотрудничает давно. Здесь выходили его записи с группами Moraine, Iron Kim Style, Zhongyu. В 2010 году лейблом был издан его «китайский» альбом News From Chicheng Precipice. А познакомился Ри с Леонардо Павковичем, когда тот с удовольствием прочел книгу Ри Live at the Forbidden City: Musical Encounters in China and Taiwan, написанную после нескольких лет жизни музыканта в Китае и на Тайване.
Новый альбом, чье название остроумно обыгрывает знаменитый альбом Колтрейна Giant Steps, - пезультат новых путешествий неугомонного Дэнниса. И на сей раз Giant Steppes идет в комплекте с его новой книгой TuvaandBusted, где Ри описывает
свои два путешествия в Россию в рамках музыкальных туров МузЭнерго. Ри посетил отдаленнейшие места Сибири, Алтай, Бурятию и загадочную Туву. Не раскрывая подробностей, скажу, что читать эту честную и не предвзятую книгу очень интересно. Что же до музыки альбома, то его четыре трека – это четыре встречи американского музыканта, склонного к авангарду с фольклором дадеких краев. Открывает альбом шестнадцатиминутная сюита Live at Gaochang – эхо китайских путешествий автора, сюита на мотивы традиционных уйгурских напевов (в книге Ри с большим сочувствием пишет о сульбе этого народа под властью Китая), где наряду с саксофонами и электрифицированной валторной звучит диджериду – и все это на фоне гитарных партий лидера. В Altai By and By звучат совсем другие мотивы. Это попурри из двух русских народных песен сибирского происхождения в исполнении русского фольклорного вокального ансамбля из Сиэттла в сопровождении акустической и электрогитары Ри. Wind of the World’s Nest переносит нас уже в Туву и здесь , конечно же, не обходится без традиционного горлового пения. Наконец, The Fellowship of Tsering – это песня традиционного тибетского исполнителя в аранжировке Ри, также поражающая встречей фольклорной традиции с весьма прогрессивной западной музыкой. Вот такое музыкальное путешествие по глубинам Центральной Азии, к которому трудно относиться равнодушно: тут или это просто не ваше, или вы будете слушать Giant Steppes с огромным интересом.
© & (p) 2020 Dennis Rea / MoonJune Records
4 tks / 49 mins
(1st tk: Dick Valentine – as, sopranino sax; Greg Kelley – tp; Stuart Dempster – didgeridoo; Greg Campbell – el. French horn; Don Berman – dr, perc; Dennis Rea – el. resonator and "Mellotron" g;
2nd tk: Juliana & PAVA – voc, hurdy-gurdy; Dennis Rea – ac.g, el,g;
3rd tk: Albert Kuzevin – voice; Dick Valentine – as, fl; Wadim Dicke – el. fretted and fretless b; Brian Oppel – dr; Dennis Rea – el.g, throat g;
4th tk: Steve Fisk – keyb, sounds, rhythms, creative processing; Greg Powers – dungchen horn; Albert Kuzevin – voc; Wadim Dicke – el. b; Daniel Zongrone – dr, perc; Dick Valentine – fl; Dennis Rea -el.g, organ g, kalimba;)
Линк предоставлен MoonJune Records
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия,
США
музыкальный стиль
этно-джаз
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