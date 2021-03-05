Dennis Rea - Giant Steppes

Аргентинский гитарист Хавьер Субатин родился в Буэнос-Айресе в 1985 году, но сейчас живет и работает в Португалии, в 2019 году получил степень в Высшей школе музыки в Лиссабоне, и вся его творческая работа связана с европейским джазом. ...