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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Taber Gable - Hidden Driveways

21.08.2020

Taber Gable - Hidden Driveways
Табер Гейбл – уроженец Ноксвилла, Теннесси, но сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Он - обладатель дипломов таких почтенных учебных заведений, как Институт джаза им. Джеки МакЛина при Хартфордском университете и школы Джульярд. Среди его педагогов были Кенни Бэрон и Уинтон Марсалис, он выступал со многими известными джазовыми музыкантами. Но, судя по дебютному альбому Hidden Driveways, составленному полностью из авторской музыки Гейбла, джаз – лишь часть интересов музыканта и, пожалуй, даже не главная.

Сам Табер, предвосхищая недоумение джазовых пуристов, заявляет: «Как артист я верю в создание музыки вне жанров. Этот альбом- мой взгляд на эклектизм Афроамериканской Музыки, и то, как он на протяжении многих лет влияет на мое мастерство». Что ж, это сказано, во всяком случае, честно. Одиннадцать, как правило, коротких композиций Гейбла вмещают элементы ритм-энд-блюза, поп-музыки, музыки соул, чуть-чуть фанка, чуть-чуть техно и чуть-чуть джаза. Больше всего джаза, на мой вкус, оказалось в стартовой композиции с лозунговым названием Don’t Let Life Hold You Down. Здесь хорош и сам Гейбл, и гитарист Эндрю Ренфро, и, как и во всем альбоме, ударник Джонатан Пинсон. Табер ощущает себя тесно связанным с афроамериканской культурой. Отсюда и Prayer for my People, написанная в конце 2019 года по следам громких убийств афроамериканцев полицейскими, неизменно вызывающих бурные волнения в обществе. Вокал Гейбла произвел на меня меньшее впечатление, чем его игра на клавишах. Здесь он действительно умеет многое и щедро это демонстрирует. Но в целом такой вариант crossover- явно не моя музыка, поэтому воздержусь от дальнейших комментариев и предоставлю правно слушателям самом выносить свой вердикт.

© & (p) 2020

11 tks / 33 mins

(Taber Gable – voc, p, keyb; Sarah Hanahan – sax; Andrew Renfroe – g; Kyle Miles, Drew Moore – b; Jonathan Pinson – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер

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