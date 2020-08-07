Katchie Cartwright - Rainy Afternoon

Нахохлившийся под дождем воробышек на обложке альбома иллюстрирует и его название, и название титульной пьесы, которое в оригинале звучит, как Tarde de Chuva. Это по-португальски, что естественно, так как этот небольшой ЕР американки Кэтчи Кэртрайт приглашает нас в Бразилию. Путешествия не редкости для Кэтчи, музыканта и этномузыколога, в сферу интересов которой входит вся музыка мира. Это началось еще с детства, когда мать, бродвейская актриса и певица, и отец, пилот самолета, знакомили девочку с самой разнообразной музыкой.
Впоследствии Кэтчи играла музыку Джона Кейджа с джазовым квинтетом в La Faute de La Musique, сотрудничала с индийскими музыкантами, импровизируя на темы поэзии Лоуренса Ферлингетти в A Mumbai of the Mind, а в альбоме Tales & Tongues Кэтчи пела на португальском, итальянском, французском, испанском, идиш и ладино. В Rainy Afternoon она реализует свой давний интерес к бразильской музыке.
Известная джазовая кларнетистка Анат Коэн познакомила Кэтчи со стилистикой шоро, городским романсом родом из Рио-де-Жанейро, очень популярным в Бразилии. И первые два трека ЕР – это образчики шоро в интерпретации Кэртрайт и ее бразильского трио с гитаристом Маэко Антонио Сантосом, ударником Фабио Аугустинисом и аккордеонистом Яном Флемингом. Если Tarde de Chuva (Rainy Afternoon) от Пауло Моуры может быть большинству слушателей не очень знакомо, то тему Tico-Tico no Fubá (Sparrow in the Cornmeal), написанную более ста лет назад Зекиньей де Абреу, каждый узнает по первым же тактам этой очень популярной мелодии. Кэтчи внесла свое имя в длинный список ее интерпретаторов. В двух других композициях уже не понадобился аккордеон, здесь джаз встречается с бразильской традицией, сначала в Caminho de Casa (On the Way Home), а затем в Groovy Samba с альбома Кеннонболла Эддерли 1962 года. Автор liner notes альбома, журналист Wall Street Journal Лэрри Блюменфельд образно, зотя и несколько высокопарно говорит об этой работе Кэртрайт: «Семена бразильской музыки были посажены еще в ранние годы жизни Кэтчи Кэртрайт. Эти звучания – свобода, которую они пробуждают, и сложная гамма чувств, которую они раскрывают, - теперь обернулись щедрым урожаем в собственном творчестве Кэтчи». Очень точно.
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4 tks / 19 mins
(Katchie Cartwright – fl; Maeco Antonio Santos – g; Fabio Augustinis – dr; Jan Flemming – acc (tks 1,2);)
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Леонид АУСКЕРН