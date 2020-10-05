Patrick Cornelius - Acadia - Way of the Cairns

Из своих 42-х лет (он родился в сентябре 1978 года) альт-саксофонист, композитор и педагог, обладатель дипломов Беркли, Манхэттен Скул оф Мьюзик и Джульярда Патрик Корнелиус последние 18 лет живет и работает в Нью-Йорке. За эти годы он стал большим мастером джаза, неоднократно отмечавшимся в опросах DownBeat и заслужившим самые лестные отзывы не только в профессиональной, но и в общенациональной прессе. Среди многочисленных его проектов есть и TransAtlantic Collective, сложившийся четырнадцать лет назад, когда вместе с Корнелиусом и басистом Майклом Янишем в совместный тур отправились эстонский пианист Кристьян Рандалу и люксембургский барабанщик Пауль Вилтген. Два американца – два европейца – отсюда и название TransAtlantic Collective. И вот теперь Патрик возродил этот коллектив, чтобы записать на фирме Яниша Whirlwind Recordings совместный альбом.
Он получил название Acadia - Way of the Cairns и увидит свет в конце октября. Навеяно оно путешествиями Корелиуса с семьей по самым глухим местам национального парка Акадия в штате Мэн, в результате которых Патрик сочинил композицию, ставшую титульной в альбоме. А вообще в альбом вошло девять композиций, из которых по одной представили Рандалу и Вилтген, а остальные написал сам Патрик Корнелиус. Но не подумайте, что его альт-саксофон безраздельно царствует в этом проекте. Как говорит сам Патрик, «Моя идея заключалась в том, чтобы в качестве ведущего голоса выступала группа, а не я. Здесь есть определенная химия - не супер- straight ahead, но и не авангардная – включающая в себя европейскую эстетику, но с хорошим свингом - уникальная магия этой группы.»
И слова не расходятся с делом. Очень неожиданно выглядит титульная пьеса, где основную тему ведут саксофон и контрабас. Кстати, контрабас еще играет очень важную роль и в Darkest Night. А вот в Star Party на авансцену выступает фортепьяно. Больше всего в альбоме мне понравилась именно пьеса Рандалу: грустный, почти классический вальс Valse Héstitante. Так что, соединение европейских и американских представлений о джазе действительно дало интересный эффект. Рекомендую всем любителям мэйнстрим-джаза с уклоном в интеллектуальность.
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