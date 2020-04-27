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Fair Wind Pleases - Beyond The Seasons
27.04.2020
Совсем недавно, в январе, мы знакомили наших читателей с Daybreaking Live, новым альбомом петербургской группы Roz Vitalis. И вот – на дворе тревожный коронавирусный апрель, а Иван Розмаинский, лидер и основатель этого коллектива, представляет свой новый проект с оптимистичным названием Fair Wind Pleases (что-то типа «Попутный ветер радует») и его первый альбом Beyond The Seasons, записанный в последний день високосного февраля в Музее Звука в Санкт-Петербурге. Как пишет сам Иван, группа исполняет «…нетривиальную инструментальную музыку на стыке неоклассики, авангарда, эмбиента, прогрессива, постджаза, chamber music, modern creative и других жанров. В звучании группы важнейшую роль играют духовые, а её основные цели - генерировать позитивную энергию и привносить в повседневную жизнь духовное измерение. Все эти аспекты в той или иной степени отражены в названии ансамбля.»
Не скрою, к прослушиванию приступал с большим интересом и весь небольшой по объему альбому «прогнал» не один раз, все время открывая для себя что-то новое, незамеченное до этого. Делаю это не часто, что уже само по себе говорит о том, что «зацепило». Что же я услышал? Во-первых, сам по себе инструментарий музыкантов я бы назвал тоже нетривиальным: согласитесь, сочетание фортепьяно-бас-кларнет-кларнет встречается весьма не часто! Beyond The Seasons представляет из себя концерт из четырех частей, обозначенных просто номерами. В каких соотношениях здесь находятся заранее написанная музыка и импровизация – судить не берусь. Но характер взаимодействия между роялем Ивана Розмаинского, бас-кларнетом Леонида Перевалова (также бывшего участника Roz Vitalis) и кларнетом их более молодго (судя по присланным вместе с линком для скачивания альбома фотографиям) коллеги Андрея Стефинова позволяет предположить, что без импровизации здесь не обошлось. В вышеприведенной цитате Розмаинский перечислил самые разные стилистики, сочетающиеся в музыке Fair Wind Pleases. Почти со всеми из них я могу согласиться, но особенно, на мой вкус, подходит к музыке этого альбома триада «неоклассика - постджаз (я предпочитаю, правда, определение «новый джаз», но это уже просто «игра в ярлычки») - chamber music. Уже первая часть альбома подтолкнула меня именно к такому варианту, а вторая укрепила в этом мнении. Кстати, слышалось мне порой еще и нечто этническое. В третьей части, в партии кларнета почудился если не нео-клезмер, то некая его тень – наверное, «виноват» сам характер звучания этого одного из самых традиционных для клезмера инструмента. А вот фортепьянная тема в начале четвертой части вызвала совсем иные воспоминания: Гэри Брукер, 73-й год, одна из композиций моего любимого у Procol Harum альбома Grand Hotel. Понимаю, музыка, особенно без подталкивающего воображение в определенном направлении названия, может вызывать у каждого самые разные ассоциации. У меня работа Fair Wind Pleases всколыхнула вот такие, светлые для меня воспоминания. И ключевое слово тут именно «светлые». Думаю, с этим словом никто из тех, кто услышит Beyond The Seasons, спорить не будет. Так что, насчет «генерировать позитивную энергию» Иван Розмаинский, на мой взгляд, прав. Получилось, что особенно ценно в сегодняшние невеселые по психологическому тонусу дни.
© 2020
4 tks / 31 mins
(Leonid Perevalov - bass cl; Ivan Rozmainsky - grand p; AndRey Stefinoff – cl;)
Линк предоставил Иван Розмаинский
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард,
академическая музыка,
прог-рок,
кроссовер
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