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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Franck Colon - Latin Lounge

21.12.2019

Franck Colon - Latin Lounge
68-летний американский перкуссионист пуэрториканского происхождения Фрэнк Колон – настоящий «зубр» в плане накопленного опыта работы на сцене. Он работал с Manhattan Transfer, Уэйном Шортером, Мишелем Петруччиани, Чучо Вальдесом, Гато Барбиери, Джо Завинулом, Флорой Пурим и еще многими и многими мастерами, преимущественно латинского, а уже - бразильского джаза. Причина тут понятна: горячая латиноамериканская кровь предопределила близость Фрэнку именно этих ритмов. Но увлекают его не только ритмы. Колон весьма увлечен также разнообразными боевыми искусствами. Он большой мастер бразильской капоэйры, что выглядит в свете его интересов довольно естественно, но, и вот это уже неожиданно, Колон – обладатель черного пояса и один из немногих в США инструкторов по израильской системе рукопашного боя крав-мага. Вот такой это необычный перкуссионист!

Но, оставим единоборства и обратимся к его новой музыкальной работе: альбом Latin Lounge поступит в продажу 1 января 2020 года. Это программа из десяти треков, где все композиции сочинил и аранжировал лично Колон. Альбом записывался в Рио-де-Жанейро, и основными партнерами Фрэнка в этой записи стали бразильские музыканты. Особо выделить в этой команде хотел бы очень впечатляющего трубача Хосе Ариматею – мастер высокого класса! Конечно же, обратил внимание на совсем не латинскую фамилию в списке музыкантов: известному российскому гитаристу Роману Мирошниченко Фрэнк доверил в этом альбоме партию испанской гитары фламенко. Ну, и конечно хорош сам Колон. Возглавляемая им ритм-группа – это стержень каждой пьесы, вокруг которого и строят свои партии остальные исполнители. Понравились и сами композиции, посвященные самым разным ликам латинской музыки. Тут и Бразилия (Emerald Coast , Samba Gitano, The Whales of Bahia), и Испания (Spanish Heart), и Аргентина (Tango Lucumí). Но если попытаться определить стилистику альбома одним словом, то я бы выбрал – «тропикана». В списках многочисленных латинских номинаций Грэмми это отдельный подраздел. И Latin Lounge с его ленивой южной негой, обилием ритмических рисунков и тонким эротизмом в соединении с безукоризненным исполнением – прекрасный образчик именно такого направления. И с очень подходящей обложкой!

© & (p) 2020 Technoprimal Music

10 tks / 47 mins

(José Arimateia – tp, flg; Raphael Batista – vi; Julio Falavigna, Cristiano Rocha – dr; Daniel Figueiredo – synths; Jamie Glaser – ac.g; Estevão Lima – b; Jr. Lobbo, Matheus Starling – el.g; Luana Mallet – voc; Carlos Malta – fl, bass fl; Kleyton Martins – keyb; Roman Miroshnichenko – Flamenco g; Elton Ricardo – Fender Rhodes; José Staneck – harmonica; Cristiano Veneza – vi, viola, cello; Mateus Viano – acc; Frank Colón – perc, voice, programming;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Пуэрто-Рико, Россия, США
музыкальный стиль
Латинский джаз

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