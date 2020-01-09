Expansions: The Dave Liebman Group - Earth

Энергия и креативность, которую проявляет на восьмом десятке обладатель высшей американской награды для джазмена NEA Jazz Master (с 2011 года) Дэйв Либмэн просто феноменальны. Он много концертирует, с удовольствием часто записывается в альбомах коллег и не забывает при этом о собственных проектах. В 2014 году Дэйв создал новый ансамбль с двойным названием Expansions: The Dave Liebman Group. Все альбомы этого коллектива рецензировались на нашем сайте. Не стал исключением и новый альбом, названный очень коротко: «Земля» (Earth).
Как и прежние, он будет издан в феврале 2020 года на лейбле Whaling City Sound. Как и ранее, состав команды Либмэна остался неизменен: вторым духовиком у саксофониста и флейтиста Либмэна является Мэтт Вашлишан, на басу работает его давний соратник Тони Марино, а за фортепьяно и ударными сидят, соответственно, Бобби Эйви и Алекс Риц. Новый диск стал заключительным альбомом уже давно начатой Либмэном тетралогии, посвященной четырем базовым элементам мироздания. Она была начата более 20 лет назад альбомом Water
(1997), записанным с Пэтом Мэтини, Билли Хартом и Сесилом МакБи. В 2006 году за ним последовал Air, еще через десять лет появился Fire (2016), над которым работали также Кенни Вернер, Джек ДеДжонетт и Дэйв Холланд. И вот, финальный диск проекта Либмэн сделал уже со своей постоянной группой.
В эпоху экологических стенаний по поводу климата тема альбома – «Земля» приобретает особый смысл, который, возможно, когда задумывался весь проект еще и не стоял на повестке дня. Программу альбома открывает и закрывает одноименная титульная композиция (в финале – ее укороченная версия), а среди новых композиций мастера, включенных в программу, мы видим такие пьесы, как Volcano/Avalanche – рефлексия на тему мощи природных катаклизмов, Grand Canyon / Mt Everest – это уже о знаковых местах планеты, The Sahara (навеяна поездкой Либмэна в Мавританию) и, конечно, Concrete Jungle – это о наших городских агломерациях. Сравнительно длинные основные композиции перемежаются более короткими интерлюдиями (отсюда так много треков в не очень объемном альбоме). В каждой из интерлюдий основным голосом становится один из инструментов ансамбля. Дважды солирует в этих коротких пьесах и сам Либмэн: один раз на своем коронном сопрано-саксофоне, другой – на флейте в сопровождении перкуссии.
Если говорить о музыкальной стороне действа, то здесь Либмэн был вдохновлен идеей каждую из пьес выполнить с использованием разных интервалов, что и было реализовано: музыкантам будет особенно интересно оценить этот «каприз художника». Как обычно, язык мастера остро современен. Либмэн создает свою музыку на стыке пост-бопа и авангарда, причем, как мне показалось, в Earth он интенсивнее смещался к джазу свободной формы,чем в предыдущих работах Expansions: The Dave Liebman Group. В любом случае, новая работа мастера такого уровня, как Дэйв Либмэн заслуживает самого пристального интереса.
© & (p) 2020 Whaling City Sound
14 tks / 47 mins
(Dave Liebman – ss, fl; Bobby Avey – p, keyb; Matt Vashlishan – reeds; Tony Marino – b; Alex Ritz – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН