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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Compassionizer - Caress of Compassion

25.09.2020

Compassionizer - Caress of Compassion
«…Чувства добрые он лирой пробуждал». Я позволил себе процитировать с небольшим искажением строку Александра Сергеича, потому что, как мне кажется, она очень точно характеризуют суть творчества петербургского музыканта Ивана Розмаинского. Чтобы ни делал Иван, как бы ни назывались его проекты, его музыка всегда направлена на пробуждение у слушателя этих самых добрых чувств. Это относится и к Roz Vitalis, и к Fair Wind Pleases, и к самому свежему проекту, который называется весьма красноречиво: Compassionizer ("Сочувствующий» или «Сострадающий» в переводе с английского).

Прислушаемся к самому создателю этого проекта: «Метафизическая идея проекта состоит в том, что как слушание, так и создание музыки в идеале должны способствовать развитию таких человеческих качеств, как сопереживание, сочувствие и сострадание.» С вариациями это очень близко к напутствию, которым сопроводил Розмаинский свой предыдущий проект Fair Wind Pleases и его дебютный альбом Beyond The Seasons. Кстати, оба эти проекта возникли в этом, не самом счастливом для всего человечества году. Compassionizer и его дебютный альбом Caress of Compassion создавался в период действия в России карантинного «режима самоизоляции» в связи с пандемией COVID-19.

Стилистика обоих проектов также очень близка. Compassionizer Иван определяет, как "Melodic Atmospheric World Avant Music" - на стыке world music, atmospheric jazz, sympho prog, eclectic prog, chamber avantprog, avant jazz, electronic psychedelics и других направлений.». Меняются только средства, которыми оперирует Розмаинский. Если Beyond The Seasons был очень камерной, чисто акустической работой в формате трио, где звучали фортепьяно, бас-кларнет и кларнет, то Caress of Compassion значительно масштабнее, да и акценты тут иные. На смену акустике здесь пришла электроника, более того – именно звучание клавишных лидера состава тут выходит на первый план. Да, и здесь звучат духовые (скажем, тот же постоянный партнер Розмаинского Леонид Перевалов на кларнетах), но это лишь дополнительные краски в общей звуковой палитре ансамбля, так же, как и целый ряд традиционных инструментов разных музыкальных культур (гусли, дойра, ребаб). Мелодия и Атмосфера (именно так, с большой буквы) определяют, по Розмаинскому, главные акценты в музыке этого проекта.

Эти акценты неминуемо наводят на мысль об определенном влиянии на музыку альбома Caress of Compassion стилистики Жана-Мишеля Жарра, ассоциации с которой в этом проекте возникали у меня чаще, чем прог-роковые, характерные и для альбомов Roz Vitalis, и, в меньшей степени, Fair Wind Pleases. Ключевой в альбоме из двенадцати треков стала титульная композиция, разделенная на три части, как бы структурируя архитектуру программы. Помимо нее на меня сильное впечатление произвели стартовая (и самая внушительная по времени звучания) The Whole Creation Travaileth In Pain Together, а также очень сильная по эмоциональному воздействию Heart To Heart Talk. А еще не могу не отметить блистательную, на мой вкус, обложку работы Вячеслава Потапова, идеально работающую на идею альбома и всего нового проекта Ивана Розмаинского.

© & (p) 2020 ArtBeat Music

12 tks / 48 mins

(Serghei Liubcenco – g, doira, rubab; Leonid Perevalov – bass cl, cl; Ivan Rozmainsky – keyb, perc; with Natalia Fyodorova – gusli; Yurii Groiser – dr, programming; Stanislava Malakhovskaya – harp; Oleg Prilutsky – tp;)

Линк предоставил Иван Розмаинский

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
академическая музыка, прог-рок, кроссовер, эмбиент

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