Dan Fortin - The Latest Tech

Соло басиста при исполнении джазовой композиции ансамблем можно услышать часто. Совсем другое дело сольный альбом басиста, играющего на акустическом инструменте. Контрабас – не гитара и не фортепьяно. Записать целый альбом собственных композиций для контрабаса рискнет не каждый. Здесь нужно соединить креативность исполнителя с талантом композитора, учитывающим все особенности этого инструмента.
Именно такой очень не тривиальный альбом выпустил басист из Торонто Дэн Фортин. Это опытный музыкант, уже более десяти лет играющий в различных коллективах – от пост-модернового джазового трио Myriad3 и до экспериментальной поп-группы Bernice. Работал Фортин также в Queer Songbook Orchestra, Allison Au Quartet, сотрудничал с Дэвидом Оччипинти и Эмилией-Клэр Барлоу. The Latest Tech стал его первой сольной работой для контрабаса и вторым альбомом, выпущенным лейблом Elastic Recordings, которым Дэн руководит совместно с вибрафонистом Майклом Дэвидсоном.
Если верить пресс-релизу, при сочинении композиций для этого проекта Дэна вдохновляли не только великие джазовые басисты, но и такие люди, как Дэвид Линч, Сьюзен Зрнтаг или Джими Хендрикс. Не возьмусь судить, какая пьеса возникла под тем или иным влиянием, но альбом получился действительно разнообразным – от стартовой пьесы American Desert, композиции интровертно-медитативной, и до динамичных темповых композиций типа Go Nova. Фортин назвал свой альбом The Latest Tech, считая эту пьесу то ли лучшей, то ли наиболее важной для самого музыканта. В этом я согласен с Дэном – и для меня The Latest Tech оказалась вершиной альбома. Инструмент Фортина здесь словно ведет диалог сам с собой, меняя основную тему по ходу композиции.
Что ж, первый сольный альбом Фортина надо признать удачным, а сам музыкант вписал свое имя в не такой уж длинный список джазовых контрабасистов, решившихся на такой эксперимент.
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