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Fabiana Cozza - Dos Santos
11.10.2020
Фабиана Козза – очень интересная и очень популярная фигура на современной бразильской сцене. Уроженка Сан-Паулу, она начинала с журналистики, но потом семейные гены оказались сильнее: ее отец Освальдо Дос Сантос – композитор и активный участник представлений одной из школ самбы на карнавале в Сан-Паулу. Козза позиционирует себя, как рупор афро-бразильцев и защитник их культуры и их интересов. Этому были посвящены предыдущие альбомы певицы, не стал исключением и ее новый, уже восьмой по счету альбом Dos Santos.
Тут есть определенная игра слов. Полное имя певицы звучит, как Фабиана Козза Дос Сантос, в то же время само по себе слово Dos Santos означает «Из святых»: многое в этом альбоме связано с богами афро-бразильского пантеона. В альбом вошло девятнадцать песен, написанных специально для нее различными авторами, а одну, Manhã De Obá, она написала сама в содружестве с композитором из Минас-Жераиса Сеумаром. Как обычно, продюсером и музыкальным руководителем проекта выступил ее басист Фи Маростика. В записи участвовал и целый ряд других музыкантов.
Слушая этот альбом где-нибудь в Европе, мы не ощущаем той остроты социальных и политических проблем Бразилии, которые поднимает Фабиана. А в ее песнях, веселых и грустных, обращенных к причудливым богам афро-бразильского пантеона и адептам их культов, кипят нешуточные страсти. Мы знаем, что в США многие музыканты являются противниками президента Трампа. Но в Бразилии тоже многим не нравится «бразильский Трамп» - нынешний президент Жаир Болсонару. И Фабиана Козза своим искусством оказывается на острие атак против «европоцентричной» власти и культуры, которые он олицетворяет. Как говорит сама Фабиана, «…эта работа – музыкальная, политическая и социальная защита того, что я называю бразильской матричной культурой». И еще цитата: « Как говорит Луиш Антониу Симас, автор трех песен для этого альбома совместно с Мойзешем Маркесом и Альфредо дель Пеньо, эту работу вдохновили культурные перекрестки, которые и создали Бразилию, так называемая «щелевая культура», которую считают неофициальной, потому что она представляет черных, индейцев, уличные толпы на улицах бразильских городов…. Мы созданы из этих не-магических перекрестков-матриц, рожденных в обрядах кандомбле, умбанды, юрема, катимбо по всей стране, которые уникальным и решающим образом поясняют то, что я понимаю под Бразилией, ее плоть и кровь».
© & (p) 2020 Agô Produções
19 tks / 63 mins
(Fabiana Cozza – voc; Fi Maróstica – el.b, ac.b, g, timple, voc; Beth Beli, Simone Sou, Ari Colares, Douglas Alonso, Caue Silva, Xeina Barros – perc; Jurandir Santana – g; Adriana Holtz, Vana Bock – cello;Henrique Araújo – cavaquinho; Nega Duda, Mû Mbana, Cristiano Cunha – voc; Ialorixá Mãe Zezé De Oxum – voc, Agogô De Coco;)
Линк предоставил David McLaughlin, Brasil Calling
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
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