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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Christopher Sky - What It is, It isn’t

08.03.2020

Christopher Sky - What It is, It isn’t
К сожалению, и сам альбом, выпущенный американским лейблом Aagoo Records, и сайт музыканта, весьма скупы в отношении информации о нем. Поэтому лишь пресс-релиз, любезно предоставленный Жюльеном Фернандесом и его 5Roses Press, помог разобраться в биографии Кристофера Ская. Этот композитор, мультиинструменталист и продюсер живет в Лос-Анджелесе. Долгое время он был участником рок-группы с необычным названием Let’s Drive to Alaska, исполнявшей преимущественно электронно-танцевальную музыку. В 2009 году он стал выступать и записываться, как Кристофер Скай и выпустил уже немало альбомов. Его работы в основном близки к электронному эмбиенту. Но What It is, It isn’t знаменует определенный поворот творческих интересов.

Целый ряд вошедших в него композиций Кристофер Скай готовил еще для своего альбома 2018 года Vastness, но по каким-то причинам отложил до лучших времен. Скорее всего, стилистически они не очень вписывались в тот проект. И вот – лучшие времена настали, и Скай вернулся к тому материалу. Как говорит он сам, «Я – мультиинструменталист, и хотел бы наиболее полно реализовать свой потенциал. А он включает и искусство работы на ударных, и бэкграунд, в котором больше ударного драйва. Барабаны были моим первым инструментом, и я хотел в этой записи подчеркнуть сей факт.»

Что ж, получилось. По крайней мере первые пять композиций точно ближе к музыке танцевальной, чем к эмбиенту. Но ближе – не значит танцевальная, хотя я вполне могу ее представить на соответствующей вечеринке. Очень ритмичные, легкие, такие композиции, как стартовая Monochrome или In a Hallway приятны, когда занимаешься чем-нибудь по дому или находищься за рулем. Просто слушать их, сидя в кресле, трудновато: энергетика музыки передается тебе и жаждет выброса. Пожалуй, только Under The Waves и финальная Travellers Theme напоминают чистый эмбиент, а Knight of Cups находится где-то посередине. В общем, Кристофер Скай – в поиске, возможно, где-то возвращаясь к стилистике проекта Let’s Drive to Alaska. Принесет ли это ему решительный успех – покажет ближайшее будущее.

© & (p) 2020 Aagoo Records

10 tks / 41 mins

Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press

Леонид АУСКЕРН

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер, эмбиент

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