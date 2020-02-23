Chris McCarthy - Still Time To Quit

Три года назад я и наши читатели познакомились с пианистом и композитором Крисом МакКарти. Тогда это был его дебютный альбом Sonder. С того времени многое изменилось в жизни Криса. Он родился в Сиэттле, учился в Консерватории Новой Англии в Бостоне, и к моменту записи своего дебютника жил и работал в этом городе. Сейчас Крис МакКарти уже перебрался в мировую столицу джаза Нью-Йорк, успел заслужить признание, как «один из наиболее впечатляющих и оригинальных пианистов нью-йоркской джазовой сцены» по мнению критиков журнала Hot House Jazz Magazine и … вновь дебютирует! На этот раз речь идет о первом альбоме МакКарти под эгидой известного лейбла Ropeadope Records, который музыкант назвал Still Time To Quit.
От Sonder новая работа отличается весьма существенно. Главное, что их объединяет – это авторская музыка Криса МакКарти в обоих релизах и формат квинтета. Но сам Крис в Still Time To Quit предпочел электрике акустику и играет на фортепьяно, уже нет в составе гитары и не звучит женский вокал – это чисто инструментальный альбом, но здесь Крису ассистируют уже не бостонские, а нью-йоркские музыканты. Впрочем, за одним исключением: его старый друг и постоянный партнер, барабанщик Ким Йонг Кук и в этом проекте сидит за ударной установкой. Компанию по ритм-группе ему составляет известный басист Сэм Минаджи, ранее работавший с Тиграном Амасяном и Мелоди Гардо, а вот на авансцену квинтета МакКарти выдвинул двух духовиков. Один из них – это опытнейший саксофонист и самый возрастной в составе канадец Майкл Блэйк, который уже более тридцати лет живет в Нью-Йорке и за эжто время переиграл здесь решительно со всеми – от Чарли Хантера до Оливера Лэйка. Второй – это стремительно набирающий мощь японский трубач Такуя Курода, выпускник Беркли и автор уже трех сольных альбомов, два из которых украшены логотипами таких почтенных лейблов, как Blue Note и Concord.
Восемь пьес альбома Still Time To Quit – это, по преимуществу, очень крепкий и разнообразный пост-боп, где оба главных солиста эффектно работают и в дуэте, и солируя поочередно, при безукоризненной поддержке ритм-группы. Лично мне больше всего пришлись по душе стартовая композиция That's All You Get и очень красивая пьеса Happy Tired – но это все очень индивидуально. А вот вне дискуссий тот факт, что в Still Time To Quit мы слышим настоящий ансамбль, где все музыканты отлично понимают друг друга и взаимодействуют, как единый организм. Возможно, поэтому Крис МакКарти поместил на обложку альбома фотографии всех своих партнеров: тут и Курода в густой шапке черных волос, и Ким в смешной ушанке, и Блэйк с сединой в бородке, и Минаджи в бейсболке. А чтобы вы лучше могли представить, как играют МакКарти и его коллеги, я включил в этот обзор видео финальной композиции альбома с забавным названием Bury Me In Times Square (Underneath The M&M Store). Здесь композиция звучит в концертном варианте, вдвое длиннее семиминутного студийного образца, вошедшего в альбом, но зато и энергетика коллектива, и мастерство исполнителей особенно эффектны.
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