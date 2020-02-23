Chris McCarthy - Still Time To Quit

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Chris McCarthy - Still Time To Quit

23.02.2020

Chris McCarthy - Still Time To Quit
Три года назад я и наши читатели познакомились с пианистом и композитором Крисом МакКарти. Тогда это был его дебютный альбом Sonder. С того времени многое изменилось в жизни Криса. Он родился в Сиэттле, учился в Консерватории Новой Англии в Бостоне, и к моменту записи своего дебютника жил и работал в этом городе. Сейчас Крис МакКарти уже перебрался в мировую столицу джаза Нью-Йорк, успел заслужить признание, как «один из наиболее впечатляющих и оригинальных пианистов нью-йоркской джазовой сцены» по мнению критиков журнала Hot House Jazz Magazine и … вновь дебютирует! На этот раз речь идет о первом альбоме МакКарти под эгидой известного лейбла Ropeadope Records, который музыкант назвал Still Time To Quit.

От Sonder новая работа отличается весьма существенно. Главное, что их объединяет – это авторская музыка Криса МакКарти в обоих релизах и формат квинтета. Но сам Крис в Still Time To Quit предпочел электрике акустику и играет на фортепьяно, уже нет в составе гитары и не звучит женский вокал – это чисто инструментальный альбом, но здесь Крису ассистируют уже не бостонские, а нью-йоркские музыканты. Впрочем, за одним исключением: его старый друг и постоянный партнер, барабанщик Ким Йонг Кук и в этом проекте сидит за ударной установкой. Компанию по ритм-группе ему составляет известный басист Сэм Минаджи, ранее работавший с Тиграном Амасяном и Мелоди Гардо, а вот на авансцену квинтета МакКарти выдвинул двух духовиков. Один из них – это опытнейший саксофонист и самый возрастной в составе канадец Майкл Блэйк, который уже более тридцати лет живет в Нью-Йорке и за эжто время переиграл здесь решительно со всеми – от Чарли Хантера до Оливера Лэйка. Второй – это стремительно набирающий мощь японский трубач Такуя Курода, выпускник Беркли и автор уже трех сольных альбомов, два из которых украшены логотипами таких почтенных лейблов, как Blue Note и Concord.

Восемь пьес альбома Still Time To Quit – это, по преимуществу, очень крепкий и разнообразный пост-боп, где оба главных солиста эффектно работают и в дуэте, и солируя поочередно, при безукоризненной поддержке ритм-группы. Лично мне больше всего пришлись по душе стартовая композиция That's All You Get и очень красивая пьеса Happy Tired – но это все очень индивидуально. А вот вне дискуссий тот факт, что в Still Time To Quit мы слышим настоящий ансамбль, где все музыканты отлично понимают друг друга и взаимодействуют, как единый организм. Возможно, поэтому Крис МакКарти поместил на обложку альбома фотографии всех своих партнеров: тут и Курода в густой шапке черных волос, и Ким в смешной ушанке, и Блэйк с сединой в бородке, и Минаджи в бейсболке. А чтобы вы лучше могли представить, как играют МакКарти и его коллеги, я включил в этот обзор видео финальной композиции альбома с забавным названием Bury Me In Times Square (Underneath The M&M Store). Здесь композиция звучит в концертном варианте, вдвое длиннее семиминутного студийного образца, вошедшего в альбом, но зато и энергетика коллектива, и мастерство исполнителей особенно эффектны.



© & (p) 2020 Ropeadope Records

8 tks / 50 mins

(Chris McCarthy – p; Takuya Kuroda – tp; Michael Blake – ts; Sam Minaje – b; Jongkuk Kim – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Корея, США, Япония
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Franck Colon - Latin Lounge

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Пуэрто-Рико, Россия, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
68-летний американский перкуссионист пуэрториканского происхождения Фрэнк Колон – настоящий «зубр» в плане накопленного опыта работы на сцене. Он работал с Manhattan Transfer, Уэйном Шортером, Мишелем Петруччиани, Чучо ...
подробнее
23.02.2020

Frank Kohl - The Crossing

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
В начале 2017 года сайт впервые познакомил наших читателей с гитаристом из Сиэттла Фрэнком Колем. Тогда это был альбом его квартета под названием Rising Tide. Об этом альбоме и о самом музыканте можно найти информацию на сайте (например, ...
подробнее
23.02.2020

Giorgi Mikadze - Georgian Microjamz

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Греция, Грузия, США
  • музыкальный стиль: авангард, этно-джаз
Грузинский пианист, композитор и аранжировщик Гиорги Микадзе родился в Тбилиси и получил классическое музыкальное образование на родине. Но когда музыкант отправился совершенствовать свое музыкальное образование в знаменитый колледж Беркли ...
подробнее
23.02.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com