Charles McPherson - Jazz Dance Suites

Джаз изначально был связан с танцем, вроде бы накрепко и неразрывно. Но по мере развития и усложнения джаза связь эта постепенно исчезла. Джаз превратился скорее в искусство для филармонических залов, чем для танцплощадок. Ветеран джаза, альт-саксофонист Чарльз МакФерсон своей музыкой последних лет пытается эту связь восстановить.
В этом году МакФерсону исполняется 81 год. Классический бопер, он играл с Гиллеспи и Экстайном, Оддерли и Марсалисом, а первый свой собственный альбом записал еще в 1964-м году. С 1960 по 1974 год Чарльз МакФерсон работал с Чарли Мингусом. В 1988 году создатель биографического фильма о Чарли Паркере «Птица» Клинт Иствуд именно ему поручил записать ансамблевые пьесы Паркера. С 2015 года МакФерсон сотрудничает с труппой «Сан-Диего Балет», в которой работает его дочь Камилла. Именно она вдохновила отца на создание джазовых танцевальных сюит для своей труппы. Эти сюиты и представлены в новейшем альбоме МакФерсона Jazz Dance Suites.
В команде, записывавшей этот альбом, работали очень яркие музыканты. В первую очередь это трубач Терелл Стаффорд, уже много лет живущий в Штатах израильский гитарист Йотам Зильберштейн, а также вокалистка Лорейн Кастельянос. Первые восемь треков альбома – это весьма амбициозная работа МакФерсона, сюита «Песнь Песней», основанная на библейской книге, приписываемой царю Соломону. В ней МакФерсон выделил пролог - Love Dance, где музыка носит ориентальный характер, а Лорейн Кастельянос поет на иврите, а в последующих треках на своем девятом десятке ветеран показал, насколько лиричным и вдохновенным может быть его альт-саксофон, особенно в Heart’s Desire и Hear My Plea. Интересна и композиция Praise c дуэтом гитары и голоса в ритме босса-новы. Вслед за этой сюитой в программе альбома стоит отрывок из сюиты Reflection, Turmoil and Hope под названием Reflection, сочиненный МакФерсон, как реакция на итоги президентских выборов в США 2016 года, приведших в Белый Дом Трампа. Это такой политико-авангардный джаз в духе аналогичных пьес Мингуса, с которым МакФерсон работал так долго. Наконец, последние шесть трков альбома – это сюита Sweet Synergy Suite, первое сочинение, написанное МакФерсоном для труппы «Сан-Диего Балет». Стартовая Sweet Synergy и финальный Tropic of Capricorn здесь сделаны в духе афро-латинского джаза, а в первой из них впечатляет экспрессивный диалог альт-саксофона МакФерсона с трубой Стаффорда.
Да, другим стал джаз, но другим стал и танец. И на этом уровне они снова могут быть вместе, как показывает опыт сотрудничества Чарльза МакФерсона и San Diego Ballet
© & (p) 2020 Chazz Mack Music
15 tks / 67 mins
(Charles McPherson – as; Terell Stafford – tp; Lorraine Castellanos – voc; Jeb Patton, Randy Porter – p; Yotam Silberstein – g; David Wong – b; Billy Drummond – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН