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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Sumeet Anand Pandey - Morning Meditation

27.10.2020

Sumeet Anand Pandey - Morning Meditation
Индийская традиционная музыка – не редкий гость на наших электронных страницах. Но в огромном большинстве мы представляем диски с инструментальной музыкой, а сегодня – редкий случай и редкий гость: вокалист Самит Ананд Панди с альбомом Morning Meditation. Вокальные традиции в Индии идут от ведических гимнов с четырехтысячелетней историей. На их основе сформировался много позже особый жанр классической вокальной музыки дхрупад. Первоначально дхрупад звучал только вовремя религиозных церемоний в индуистских храмах. Позже, уже к XV веку, он зазвучал при дворах индийских раджей. В разных регионах сформировались разные традиции исполнения дхрупада, в том числе традиция дарбханга, в основном в княжестве Бихар в Северной Индии.

Самит Ананд Панди – исполнитель дхрупада в десятом (!) поколении. В этом жанре каждая нота, каждый звук имеет свой смысл и свое название. В альбоме Morning Meditation звучат две раги: Rāga Ahir Bhairav на сорок шесть минут и несколько более короткая Rāga Bhairav (восемнадцать минут). Обе раги состоят из двух частей. Сначала певец исполняет Alāp – вокальную музыку без какого-либо сопровождения и без ритмической основы. Очень своеобразная музыка, больше похожая на молитвенную медитацию, а когда, как в Rāga Ahir Bhairav она звучит 33 минуты(!) не индийцу воспринимать такую музыку непросто. Вторая часть каждой раги исполняется уже с музыкальным сопровождением (на бочкообразном двуглавом барабане пахавадж здесь играет тоже очень большой мастер – Пандит Радхешьям Шарма) и имеет особый, также строго регламентированный ритмический рисунок.

Название альбома – «Утренняя медитация» - как нельзя лучше подходит к этой необычной для европейского уха доевней музыки. Кстати, обратите внимание и на красочную обложку альбома, выполненную вручную мастерами также особой тадиции. Здесь изображены Яшода, преисполненная чувства радости при виде своего сына, младенца Кришны. Услужливая память сразу подсказывает аналогии с богоматерью и младенцем Христом. Но эта аналогия здесь неуместна. Индийская духовная традиция по крайней мере на пару тысяч лет старше. Древние традиции, древняя музыка, уникальная манера пения – для пытливого ума это всегда интересно!



© & (p) 2020 ARC Music

Naxos World

4 tks / 65 mins

(Sumeet Anand Pandey- voc; Pandit Radheshyam Sharma – Pakhāwaj; Ritika Pandey, Shruti Sargam - manual tānpuras;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Индия
музыкальный стиль
индийская музыка

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