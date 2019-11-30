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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

JD Walter - Dressed In A Song

30.11.2019

JD Walter - Dressed In A Song
Очень точное название дал своему новому альбому американский вокалист ДжейДи Уолтер: «Одетые в песню». Я смог это оценить, прослушав программу, подготовленную к выпуску в феврале 2020 года на JWAL Records. ДжейДи просто одевает в песенную форму свои мысли, свои чувства, свои воспоминания и свою любовь к джазу, выражая ее в той форме, которая ему подходит – и заметно отличается от манеры исполнения многих и многих джазовых вокалистов – особенно в этом альбоме.

Вокал под аккомпанемент рояля – это привычная форма для академической музыки. Для джаза такой дуэт – не диковинка, но все же встречается существенно реже. В Dressed In A Song ДжейДи Уолтер шесть песен поет именно в таком формате, причем каждый раз – с другим пианистом, правда все они хорошо ему знакомы и не раз работали вместе. Только в одном треке, самом объемном, одиннадцатиминутной лиричной песне-исповеди, песне-признании в любви The Last Muse он предпочел стандартное фортепьянное трио, да еще с приглашенной вокалисткой. Эту вещь он посвятил своей подруге жизни. Титульная композиция диска, Dressed In A Song, - это тоже интимное посвящение приемной матери певца и композитопа, женщине, которая много сделала для Уолтера и его выбора жизненного пути. Brother John – рассказ о друге детства, недавно ушедшем из жизни, а финальную колыбельную All Through The Night он сам себе пел в детстве, когда долго не мог уснуть от каких-то детских страхов. Вот такой исповедальный альбом, где острота чувств обострена еще тем фактом, что сам ДжейДи недавно перенес серъезную операцию на сердце, и часть программы была подготовлена до этого события, а ту же The Last Muse он сочинил уже после оного.

Сейчас Уолтеру 56 лет. Родом он из Абингтона, Пенсильвания. В детстве пел в детском церковном хоре American Boychoir.Искусство джазового вокала он постигал в Университете Северного Техаса, а позже брал частные уроки у Деборы Браун. Карьера вокалиста начиналась для Уолтера со straight-ahead jazz, потом он, всегда открытый для экспериментов, стал одним из пионеров применения электронных эффектов и техники лупинга в джазовом вокале. Нынешний альбом для ДжейДи – в некотором смысле возвращение к корням. Ему посчастливилось выступать с очень многими крупными мастерами и на очень многих престижных сценах. Активно занимается ДжейДи и педагогической деятельностью, он преподавал в Голландии, Испании, Финляндии. Неоднократно Уолтер выступал и давал мастер-классы и в России. Так что, его новую работу с интересом встретят поклонники музыканта в разных странах.

© & (p) 2020 JWAL Records

7 tks / 40 mins

(JD Walter – voc; Jim Ridl, Orrin Evans, Jean-Michel Pilc, Marc Cary, Taylor Eigsti, Julius Rodriguez – p; Ben Wolfe – b; Obed Calvaire – dr; Becca Stevens – voc, charango;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Франция
музыкальный стиль
мэйнстрим

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