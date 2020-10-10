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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Nation Beat - The Royal Chase

10.10.2020

Nation Beat - The Royal Chase
Искать нечто общее в совершенно разных культурах чертовски интересно. Иногда при этом делаешь совершенно неожиданные открытия. Это хорошо понимает американский барабанщик и перкуссионист Скотт Кетнер и музыканты возглавляемого им американо-бразильского ансамбля Nation Beat. Все творчество этого коллектива связано с поиском общих точек в музыкальной культуре, особенно в фольклоре таких далеких друг от друга регионов, как северо-восточная Бразилия и южный штат Луизиана с его главным центром Новым Орлеаном.

Типично новорлеанский по составу Nation Beat – это брасс-бэнд, то есть медные духовые плюс ударные инструменты. И поклонники джаза сразу вспоминают характерную эстетику марширующих оркестров, карнавальную атмосферу уникального города на Миссисиппи вблизи ее впадения в Мексиканский залив. Этот город многие считаюь родиной джаза, который давно уже стал искусством международным, но в пределах Нового Орлеана все равно сохраняет какую-то уникальную атмосферу. Куда меньше известно за пределами Бразилии музыка ее северо-востока, которую называют форро (по городу Форталеза) – первоначально просто народный танец, популярный в этих местах, ныне превратившийся в особое музыкальное направление. Nation Beat соединяют бразильское форро с музыкой американского Юга, музыкой Луизианы и Нового Орлеана. Как говорит сам Скотт Кетнер, «Я всегда воображал, какую музыку могли бы сыграть мои музыкальные герои, встретившись друг с другом, как бы это прозвучало, какого типа энергетику оно бы генерировало. Д-р Джон и Preservation Hall Jazz Band встречаются с Чико Сайенс и Джексоном до Пандейро.»

Такие встречи Nation Beat организует в каждом своем альбоме, включая самый свежий образчик: The Royal Chase. Альбом записан квинтетом Nation Beat во главе с Кетнером и большой группой гостей, в которой можно выделить, к примеру, такого колоритного музыканта, как очень известный бразильский перкуссионист Сиро Баптиста. Одиннадцать новых композиций, где форро смешано с фанком, где позитивная энергия бьет фонтаном. Музыка, слушая которую трудно усидеть на месте. Приведу еще одну цитату от Кетнера: "Я хотел, преобразовав классические песни форро из Бразилии, использовать их как двигатель для импровизаций в формате фанкового брасс-бэнда». Очень точно подмечено! Рекомендую послушать, что у Nation Beat получилось на сей раз.



© & (p) 2020 Nation Beat Music

11 tks / 38 mins

(Scott Kettner – dr, perc; Paul Carlon – ts; Mark Collins – tp; Mariel Bildsten – tb; Joe Correia – sousaphone; with Spyboy "Honey" Irving Banister – interview (tk1); Cyro Baptista – perc (tk 10); Carolina Mama – voc (tk 10); Moses Patrou – voc (tk 4), keyb (tk 8); Rob Curto – keyb (tks1, 2, 3, 4, 5, 7); Alan Friedman – keyb (tks 1,3); Pitoco de Aira – Ilú (tk 2); Collin DeJoseph – keyb (tk 3);)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, кроссовер, фанк

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