Nation Beat - The Royal Chase

Искать нечто общее в совершенно разных культурах чертовски интересно. Иногда при этом делаешь совершенно неожиданные открытия. Это хорошо понимает американский барабанщик и перкуссионист Скотт Кетнер и музыканты возглавляемого им американо-бразильского ансамбля Nation Beat. Все творчество этого коллектива связано с поиском общих точек в музыкальной культуре, особенно в фольклоре таких далеких друг от друга регионов, как северо-восточная Бразилия и южный штат Луизиана с его главным центром Новым Орлеаном.
Типично новорлеанский по составу Nation Beat – это брасс-бэнд, то есть медные духовые плюс ударные инструменты. И поклонники джаза сразу вспоминают характерную эстетику марширующих оркестров, карнавальную атмосферу уникального города на Миссисиппи вблизи ее впадения в Мексиканский залив. Этот город многие считаюь родиной джаза, который давно уже стал искусством международным, но в пределах Нового Орлеана все равно сохраняет какую-то уникальную атмосферу. Куда меньше известно за пределами Бразилии музыка ее северо-востока, которую называют форро (по городу Форталеза) – первоначально просто народный танец, популярный в этих местах, ныне превратившийся в особое музыкальное направление. Nation Beat соединяют бразильское форро с музыкой американского Юга, музыкой Луизианы и Нового Орлеана. Как говорит сам Скотт Кетнер, «Я всегда воображал, какую музыку могли бы сыграть мои музыкальные герои, встретившись друг с другом, как бы это прозвучало, какого типа энергетику оно бы генерировало. Д-р Джон и Preservation Hall Jazz Band встречаются с Чико Сайенс и Джексоном до Пандейро.»
Такие встречи Nation Beat организует в каждом своем альбоме, включая самый свежий образчик: The Royal Chase. Альбом записан квинтетом Nation Beat во главе с Кетнером и большой группой гостей, в которой можно выделить, к примеру, такого колоритного музыканта, как очень известный бразильский перкуссионист Сиро Баптиста. Одиннадцать новых композиций, где форро смешано с фанком, где позитивная энергия бьет фонтаном. Музыка, слушая которую трудно усидеть на месте. Приведу еще одну цитату от Кетнера: "Я хотел, преобразовав классические песни форро из Бразилии, использовать их как двигатель для импровизаций в формате фанкового брасс-бэнда». Очень точно подмечено! Рекомендую послушать, что у Nation Beat получилось на сей раз.
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