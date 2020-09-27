Jason Stein & Adam Shead - Synaptic Atlas

Как гурмана привлекают необычные вкусовые ощущения, так меня изначально, еще до прослушивания привлек альбом Synaptic Atlas своей необычной сонористикой: бас-кларнет плюс ударные. Адама Шида я до того слушал в недавнем проекте Бена Цукера Fifth Season и отметил работу этого мастера в том проекте. И вот – дуэт Джейсона Стайна и Адама Шида, тем более интересный, что для Джейсона бас-кларнет является основным инструментом, что само по себе выглядит неординарно. Так что, от альбома я ожидал много любопытного – и не ошибся.
«Я не солирую в этой записи, не делает этого и Адам. Мы работаем с языком» - так характеризовал альбом из восьми треков Стайн. Что ж, давайте разберемся. Лингвисты, изучающие языки, дискутируют относительно количества его функций, но при этом все сходятся на том, что главная из них – это коммуникация. В нашем, дуэтном, варианте мы имеем дело с диалогом. Продолжая лингвистические сравнения, можно сказать, что уровень диалога зависит и от общей культуры собеседников – умения слышать друг друга, их словарного запаса, интонационной раскрепощенности, убедительности высказываний. Со всем этим у Джейсона с Адамом все в порядке. Стоит тут добавить и мнение Шида: «Речь идет не столько о громкости, скорости или ритме, что часто так заманчиво в обстановке концерта, но в большей степени о взаимосвязанных или постоянно меняющихся частях в динамически статичной точке». Мы, слушатели, становимся свидетелями «разговора» двух классных импровизаторов, в полной мере владеющих языком свободной импровизации и единомышленниками в плане любви к не идеоматической эстетике таких британских музыкантов, как духовик Ивен Паркер и перкуссионист Джон Стивенс, что очень метко уловил критик Питер Маргасак. И слушать их беседу интересно от первого и до последнего трека.
А теперь о них поподробнее. Запись альбома была сделана на концертах в двух чикагских клубах в 2019 году и стала первой совместной записью музыкантов. Стайн уже в течении пятнадцати лет является заметной фигурой на чикагской сцене свободной импровизации. Шид – представитель более молодого поколения на этой же сцене. Впервые музыканты познакомились в 2015 году и, как видите, пришли к первому совместному альбому только пять лет спустя. Будет очень приятно, если эта запись дуэта получит продолжение в новых проектах.
© & (p) 2020 eara&eyes Records
8 tks / 43 mins
(Jason Stein – bass cl; Adam Shead – dr;)
Линк предоставил Matthew Golombisky + Team TRM/e&e
Леонид АУСКЕРН