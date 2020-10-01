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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Chien Chien Lu - The Path

01.10.2020

Chien Chien Lu - The Path
Вибрафонистка Чен Ченлу получила музыкальное образование у себя на родине, на Тайване. Переехав в США, она училась в Университете искусств в Филадельфии и стала участницей квинтета известного джазового трубача Джереми Пелта. В его составе Чен принимала участие в записях и концертных турах. Ее решение выпустить собственный дебютный альбом активно поддержал коллега по квинтету Пелта, басист Ричи Гудс, ставший продюсером проекта и сделавший аранжировки двух композиций из программы альбома. Весь квинтет Пелта в полном составе, включая самого маэстро, также участвует в этом проекте в качестве исполнителей. Кроме них в записи участвуют пианист и органист Шедрик Митчелл, игравший вместе с Чен на сольном альбоме Гудса, и еще трое музыкантов азиатского происхождения: японо-американский гитарист Куинтин Зото, землячка Чен, виолончелистка Феба Цай и скрипачка Юнджин Парк.

В дебютный альбом Чен Ченлу вошло 12 композиций. При этом титульная композиция The Path предваряется тремя неравномерно расставленными по программе одноименными интерлюдиями. В целом Чен обнаружила явную расположенность к энергичным, напоминающим джаз-рок 70-х годов композициям, ее вибрафон весьма остро звучит, скажем, в стартовой пьесе Роя Эйерса We Live in Brooklyn Baby или окрашенном в блюзовые тона финальном треке Билла Ли Mo Better Blues. В первом случае с ней активно взаимодействует гитара Зото, а во втором – орган Митчелла. Отдает Чен дань и родным мотивам в композиции Blossom in a Stormy Night тайваньского композитора Дэн Юсяна. Маэстро Пелт показывает всю мощь и энергию своей трубы в пьесе Invitation, возможно, одной из лучших на диске. Это, конечно, не должно умалять технического мастерства, композиторского таланта и способностей бэнд-лидера самой Чен Ченлу, дебютировавшей весьма достойно. Стоит услышать! А представление об игре Чен может дать видео одной из пьес, вошедших в альбом, но исполненной несколько ранее:



© & (p) 2020

12 tks / 47 mins

(Chien Chien Lu – vibe, marimba; Richie Goods – ac.b, el.b; Shedrick Mitchell – p, org; Allan Mеdnard – dr; Ismel Wignall – perc; Jeremy Pelt – tp; Quintin Zoto – g; Yoonjin Park – vi; Phoebe Tsai – cello;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Тайвань
музыкальный стиль
мэйнстрим, фьюжн

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