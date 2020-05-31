Paul van Kemenade / Budha Building - Russian Roads

Не стоит искать ядовитую иронию относительно качества российских дорог в названии этого альбома. Речь идет о российских дорогах в самом прямом смысле слова. Их немало исколесил нидерландский саксофонист Пауль ван Кеменаде, последние несколько лет регулярно приезжающий в Россию на фестиваль «Джазовая провинция». В 2019 году он выступал здесь в дуэте с электронщиком и звуковым магом Budha Building (он же Ханс Тиммерманс). Впечатления от концертного тура и легли в основу альбома Russian Roads, состоящего из пяти треков, названных по русским городам, где побывали Пауль и Ханс: «Курск», «Липецк», «Воронеж», «Орел» и «Белгород».
На дуэт музыка ван Кеменаде и Budha Building не очень похожа. Благодаря искусству последнего, создается впечатление, что солист-саксофонист выступает с целым оркестром. Так, в первом треке «Курск» Budha Building рисует объемный красочный звуковой пейзаж, на фоне которого альт-саксофон ван Кеменаде порхает, словно птица, порой забираясь в прямо-таки заоблачные высоты. Похоже, музыкантам пребывание в Курске пришлось по душе. В «Липецке» инициативу с первых нот захватывает саксофон. Пауль в этой пьесе словно празднует свой бенефис: великолепная, очень лиричная игра, которую умело поддерживает Budha Building. Воронеж, судя по всему, оставил у музыкантов разное впечатление. Во всяком случае, в одноименной пьесе наблюдаем, как на экспрессивную игру Тиммерманса ван Кеменаде отвечает гораздо более скупыми пассажами, а к концу пьесы темп еще более замедляется, словно музыканты убаюкали друг друга. В «Орле» оба музыканта играют преимущественно в унисон и делают это так здорово, что, пожалуй, эту композицию я назвал бы лучшей в альбоме. Конечно, «Белгород» может поспорить с этим мнением, если судить потому, как живо и легко звучит здесь альт-саксофон в противовес мертвенно-механистичному ритму, созданному Budha Building. Возможно, музыканты вспомнили о кровавых боях здесь в годы Второй Мировой войны? Утверждать не берусь – импровизационная музыка рождает у каждого свои ассоциации.
Могу, однако, предположить, что «Дороги России» (на обложке альбома и его название, и названия пьес даны и по-русски, и по-английски) оказались гостепреимны для гостей из Нидерландов, и оставили впечатления не только сильные (это видно по музыке альбома), но и приятные. Слушателю с пост-советского пространства, особенно россиянину, наверняка будет вдвойне интересно мнение музыкантов.
© & (p) 2020 Kema
5 tks / 37 mins
(Budha Building – live electronics, audio manipulations; Paul van Kemenade – as;)
Диск предоставил Paul van Kemenade
Леонид АУСКЕРН