Martin Freiberg - La Montaña Libre

Я не слишком много знаю об аргентинском ударнике и композиторе Мартине Фрайберге. Сеть помогла выяснить, что он родился в Буэнос-Айресе в 1991 году, работал в качестве сайдмена с рядом аргентинских джазовых музыкантов, а в 2017 году был приглашен для совместного выступления с ансамблем знаменитого бандонеониста Дино Салуцци. Вот, пожалуй, и все. Альбом La Montaña Libre – дебютный проект музыканта, изданный в декабре 2020 года, и я хотел бы здесь не только поделиться своими суждениями о нем, но и пригласить наших читателей прослушать La Montaña Libre целиком – благо, YouTube дает такую возможность.
Прежде всего, забудьте здесь об американском straight-ahead jazz: как мне кажется, Фрайберг-композитор опирается в большей степени на эстетику «нового джаза» и современной академической музыки. С определенным упрощением можно сказать, что это современная импровизационная камерная музыка. Для записи альбома Фрайберг выбрал формат квартета, где вместе с ним играют саксофонист Патрисио Боттчер, пианист Томас Фарес и басист Себастьян де Уркиза. Программу альбома составили композиции самого Мартина и два любопытнейших кавера, говорящих о широте вкусов музыканта.
Внимание Мартина привлекли «Картинки с выставки» Мусоргского и, в частности, пьеса Bydlo. Сочинив собственную Preludio a Bydlo, где царит контрабас де Уркизы, он представил собственную версию пьесы Мусоргского, весьма интересную, и на мой взгляд, более близкую к оригиналу, чем, скажем, версия знаменитого британского ансамбля EL&P (1972): монотонный ритмический рисунок, на фоне которого разворачивает медленную печальную тему сопрано-саксофон Боттчера. И если этот кавер темен и мрачен, то другой – так и сияет солнечным светом и положительными эмоциями: это Yes it is, не самая заигранная вещь Леннона и МакКартни, для исполнения которой Фрайберг сформировал целую духовую пачку из Боттчера, сменившего сопрано на тенор, и двух гостей – флюгельгорниста Грищука и альт-саксофониста Гойкоэчеа. В целом же альбом решен скорее в миноре и лишь в финальной пьесе Arrebatado музыканты выдают настоящий драйв. Инетересно, что сам лидер бэнда нигде "не тянет одеяло на себя», предоставляя широкое поле для самовыражения партнерам. Лишь в пьесе Agorero ударные на короткое время выходят на авансцену – признак зрелости музыканта, который в этом проекте выступает прежде всего как бэнд-лидер и композитор.
…Я долго размышлял над названием альбома: La Montaña Libre – «Свободная гора». На обложке мы видим игрушечный барабан, детскую фотографию, снимки Beatles, еще какие-то милые мелочи – похоже, это «горы» уже покоренные и оставленные в прошлом Мартином Фрайбергом. Ну, а перед по-настоящему творческим человеком впереди всегда «свободная гора» - вершина, которую еще надо покорить. Можно только пожелать успехов аргентинскому музыканту в этом восхождении.
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