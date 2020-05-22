Jonathan Barber & Vision Ahead - Legacy Holder

Когда музыкант записывает крепкий второй альбом – а Legacy Holder
от Джонатана Барбера именно таков – это свидетельствует и о мастерстве, в данном случае композитора, барабанщика и бэнд-лидера, и о потенциале, не израсходованном в дебютнике. Барберу, безусловно, есть что сказать – и сейчас, и в перспективе.
Уроженец Хартфорда, Коннектикут, Джонатан Барбер сегодня живет и работает в Нью-Йорке. В 2018 году авторитетный журнал Modern Drummer присудил ему первое место среди восходящих звезд-барабанщиков. Барбер выступал и записывался с такими известными джазовыми музыкантами, как Пэт Мэтини, Николас Пейтон, Джереми Пелт, Стефон Харрис или недавно ушедший Уоллес Роуни. В качестве лидера со своей группой Vision Ahead Барбер выступал на многих престижных площадках и фестивалях, в том числе на Rainy Days Jazz Festival в Москве и Санкт-Петербурге в 2018 году. Вместе с Джонатаном в этой группе играют пианист Тэйбер Гэйбл, гитарист Эндрю Ренфро, саксофонист Годвин Луис и басист Мэтт Двоншик. Их дебютный альбом Vision Ahead собрал очень хорошую прессу.
С этим же составом Барбер записал и Legacy Holder
. Не могу сказать, что этот альбом в плане музыкального языка меня чем-то удивил или поразил. Барбер по-хорошему традиционен, имея ввиду продолжение разработанной предшественниками нео-боповой линии, которую Барбер ненавязчиво и искуссно укращает элементами рока, соул или музыки фьюжн. Название проекта, «Хранитель наследия», в этом смысле носит для Джонатана программный характер. Восемь композиций альбома полностью этой линии соответствуют. В стартовой The Call несколько неожиданно, но вполне уместно появляется еще и вокалистка Мар Виласека, привнося в мэйнстримовый джаз Барбера приятный оттенок ритм-энд-блюза. А вот дальше звучит уже чисто инструментальная музыка. Тут я бы особо отметил два финальных автобиографических трека. Один несет гордое название родного города музыканта: Son Of Hartford, а другой называется просто 29. Дело в том, что уже много успевший Джонатан только-только разменял тридцатник, и этой композицией как бы прощается с ушедшим десятилетием своей жизни. Впереди, судя по Legacy Holder
, у него еще немало интересных проектов.
© & (p) 2020 Vision Ahead Music
8 tks / 44 mins
(Taber Gable – p; Andrew Renfroe – g; Godwin Louis – as; , Matt Dwonszyk – b; Jonathan Barber – dr; with Mar Vilaseca – voc (tk 1);)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН