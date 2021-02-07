Nick Peck - The Last Train to Desolation Pass

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Nick Peck - The Last Train to Desolation Pass

07.02.2021

Nick Peck - The Last Train to Desolation Pass
СOVID-19 иногда дает неожиданные эффекты. Среди тысяч людей по всему миру, запертых в своих домах, есть и люди творческие. Ник Пек в две сессии звукозаписи, в мае-июне и октябре-ноябре 2020 года, записал альбом The Last Train to Desolation Pass и в декабре вынес свою работу на суд слушателей.

Ник родился в Англии, в графстве Кент. Став музыкантом, и увлекшись джазом, он много выступал на различных площадках в Лондоне и южной Англии. С 2013 года Ник Пек поселился в канадском Ванкувере, Британская Колумбия и уже здесь выпустил ряд альбомов.

Ник – мультиинструменталист, но я бы назвал его еще и мульти-стилистом. The Last Train to Desolation Pass дает основания для таких выводов. На этом альбоме он играет на разных видах гитар, клавишных, духовых, и лишь в трех эпизодах к нему присоединяется флейтист Бен Локвуд. The Last Train to Desolation Pass – цельная сюита, которая в равной степени может быть отнесена и к джазу, и к современной камерной музыке, и к музыке эмбиент. При ее создании автор свободно использует приемы самых разных стилистик. У сюиты есть свой стройный сюжет. После преимущественно гитарной прелюдии, в первой части Departure (101 Valley Farms), начинающейся с имитации отхода поезда, состав (главный герой всего повествования) мчится по предгорьям, в каждой долине которой кипит своя, изолированная от других жизнь. Набирая темп, состав поднимается в высокие и безлюдные горы, где его ждет авария (Desolation Pass to Hell's Peak). Пока ремонтируется локомотив, музыка вспоминает рабочих, погибших при прокладке дороги в этой дикой пустоши (Remembrance Canyon Park). Но вот все уже в порядке, состав продолжает движение и дорога выводит его к морскому побережью – это финал пути (Race to the Sea (End of the Line) и финал сюиты, создание которой наверняка было навеяно канадскими пейзажами. Красивая музыка, которую приятно слушать холодными зимними вечерами.

© 2020 Nick Peck

5 tks / 38 mins

(Nick Peck – classical g, steel g, 12-string g (tk1), el.g, el.b, keyb, tp, flg, descant recorder, whistle, perc; Ben Lockwood – fl (tks 2,4,5);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Канада
музыкальный стиль
академическая музыка, эмбиент

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Geof Bradfield/Ben Goldberg/Dana Hall - General Semantics

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
Знакомые имена увидел я на обложке этого альбома. С работами одних (Брэдфилд, Холл) встречался совсем недавно, с работами других (Гольдберг) – давненько. Но в любом случае такая конфигурация трио с таким инструментарием предвещала немало ...
подробнее
01.09.2020

Giorgi Mikadze - Georgian Microjamz

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Греция, Грузия, США
  • музыкальный стиль: авангард, этно-джаз
Грузинский пианист, композитор и аранжировщик Гиорги Микадзе родился в Тбилиси и получил классическое музыкальное образование на родине. Но когда музыкант отправился совершенствовать свое музыкальное образование в знаменитый колледж Беркли ...
подробнее
07.02.2020

Gonzalo Rubalcaba / Aymee Nuviola - Viento y Tempo – Live At Blue Note Tokyo

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Куба, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Когда-то давно на острове Куба, в Гаване жили и дружили друг с другом мальчик и девочка. Оба они любили музыку, которая постоянно звучала вокруг, но тогда они не подозревали, что оба окажутся в США и станут звездами афро-кубинского джаза ...
подробнее
04.07.2020
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com