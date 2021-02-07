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Nick Peck - The Last Train to Desolation Pass
07.02.2021
СOVID-19 иногда дает неожиданные эффекты. Среди тысяч людей по всему миру, запертых в своих домах, есть и люди творческие. Ник Пек в две сессии звукозаписи, в мае-июне и октябре-ноябре 2020 года, записал альбом The Last Train to Desolation Pass и в декабре вынес свою работу на суд слушателей.
Ник родился в Англии, в графстве Кент. Став музыкантом, и увлекшись джазом, он много выступал на различных площадках в Лондоне и южной Англии. С 2013 года Ник Пек поселился в канадском Ванкувере, Британская Колумбия и уже здесь выпустил ряд альбомов.
Ник – мультиинструменталист, но я бы назвал его еще и мульти-стилистом. The Last Train to Desolation Pass дает основания для таких выводов. На этом альбоме он играет на разных видах гитар, клавишных, духовых, и лишь в трех эпизодах к нему присоединяется флейтист Бен Локвуд. The Last Train to Desolation Pass – цельная сюита, которая в равной степени может быть отнесена и к джазу, и к современной камерной музыке, и к музыке эмбиент. При ее создании автор свободно использует приемы самых разных стилистик. У сюиты есть свой стройный сюжет. После преимущественно гитарной прелюдии, в первой части Departure (101 Valley Farms), начинающейся с имитации отхода поезда, состав (главный герой всего повествования) мчится по предгорьям, в каждой долине которой кипит своя, изолированная от других жизнь. Набирая темп, состав поднимается в высокие и безлюдные горы, где его ждет авария (Desolation Pass to Hell's Peak). Пока ремонтируется локомотив, музыка вспоминает рабочих, погибших при прокладке дороги в этой дикой пустоши (Remembrance Canyon Park). Но вот все уже в порядке, состав продолжает движение и дорога выводит его к морскому побережью – это финал пути (Race to the Sea (End of the Line) и финал сюиты, создание которой наверняка было навеяно канадскими пейзажами. Красивая музыка, которую приятно слушать холодными зимними вечерами.
© 2020 Nick Peck
5 tks / 38 mins
(Nick Peck – classical g, steel g, 12-string g (tk1), el.g, el.b, keyb, tp, flg, descant recorder, whistle, perc; Ben Lockwood – fl (tks 2,4,5);)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания,
Канада
музыкальный стиль
академическая музыка,
эмбиент
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