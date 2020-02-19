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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

John Stein - Watershed

19.02.2020

John Stein - Watershed
Джон Стейн – одно из самых известных и самых давних в каталоге независимого лейбла Whaling City Sound имен. Достаточно сказать, что из пятнадцати альбомов (включая и представляемый сегодня), записанных Стейном под собственным именем, одиннадцать вышли под логотипом возглавляемого Нилом Вейсом лейбла из Нью-Бедфорда, Массачусетс. Многие из них обозревались на JazzQuad.ru, и наши читатели получили возможность познакомиться с одним из лучших гитаристов современного джаза. Новая работа Джона Watershed открывает собой новый этап его творческой жизни. Она не случайно названа именно так: «Водораздел». Дело в том, что Стейн, в далеком прошлом выпускник колледжа Беркли в Бостоне, сам много лет прподавал в этом самом известном в мире центре джазового образования. И вот, теперь Джон решил оставить преподавательскую стезю и полностью посвятить себя творчеству. Watershed - его первый альбом после ухода из Беркли.

Да простят меня те, кто давно знаком с творчеством Джона Стейна, но для остальных должен напомнить две основные линии его творческих интересов. Стейна в гитарном джазе считают продолжателем традиций выдающегося гитариста Джима Холла. Подобно Холлу, Стейн, обладая безукоризненной техникой, чурается каких-то эффектных приемов, играет внешне очень просто, даже экономно, но за этой простотой таится глубочайшее проникновение в суть исполняемой музыки, тонкий анализ, потрясающая креативность и умение слышать своих партнеров. Кроме того, Стейн давно влюблен в бразильский джаз, прекрасно знает его, часто выступает на родине босса-новы и является одним из лучших исполнителей этой разновидности латинской музыки. Обе тенденции его творчества нашли отражение в Watershed.

Этот альбом был записан в конце мая 2019 года в Сан-Паулу, во время очередной поездки Джона Стейна в Бразилию и с участием бразильских музыкантов. Прежде всего тут надо упомянуть неоднократного партнера Стейна по предыдущим записям барабанщика Зе Эдуардо Назарио. Квинтет дополнили клавишник Даниэль Грэджу, басист Фрэнк Херцберг и саксофонист / флейтист Теко Кардозу. Программа альбома из двенадцати треков дает отличное представление и о вкусах, и о мастерстве Джона Стейна. Тут вещи на любой вкус – как собственные композиции лидера (их в альбоме семь), так и со вкусом подобранные каверы. Можно посмаковать «бразильские» пьесы Стейна, например, Rio Escuro или Kobe, можно оценить интерпретацию Стейном музыки его заочного учителя Джима Холла в композиции Waltz New или другого коллеги по инструменту Пата Мартино Cisco. Одну из пьес этого альбома, The Kicker Джо Хендерсона, в нашем обзоре можно еще и посмотреть. Но вообще, на какой пьесе вы бы ни решили нажать кнопку «play», вас неизменно ждет настоящий высококлассный джаз в исполнении очень большого мастера и его бразильского ансамбля.



© & (p) 2020 Whaling City Sound

12 tks / 59 mins

(John Stein – g; Daniel Grajew – p, keyb; Teco Cardoso – alto fl, as, ss; Frank Herzberg – ac.b; Ze Eduardo Nazario – dr;)

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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